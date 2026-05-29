Moira Lanesan Sancho: “No hay un gobierno que escuche las necesidades de la gente”

La diputada nacional Moira Lanesan Sancho visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador expresó preocupación por la situación social y económica que atraviesa la provincia.

“Hay muchas urgencias hoy en Santa Cruz. La gente te pide ayuda y asistencia. Por supuesto que para eso me votaron, para defender y representar a todos los santacruceños y las santacruceñas”, expresó.

Según indicó, esta semana mantuvo reuniones con el área de Discapacidad en el marco de la quita de subsidios al transporte.

“Dicen que no les cortaron el subsidio a la gente con discapacidad, se lo cortaron a la empresa, entonces la empresa le tiene que regalar a la gente con discapacidad los pasajes terrestres. No sé a dónde quieren llegar, ni cómo quieren llegar, pero de tanta escucha que tuve estos días terminás llorando. No hay gobierno hoy, ni a nivel nacional ni a nivel provincial, que se ponga la camiseta y escuche las necesidades de la gente”, afirmó.

Por otro lado, cuestionó que actualmente no sé sabe el porcentaje de personas que se verán afectadas porque “no hay registro provincial de discapacidad”.

“Estoy asustada. Te va doliendo cada día más en lo que nos quieren convertir y en lo que nos estamos convirtiendo si no accionamos como ciudadanos. Esto de la discapacidad no es lo primero. Fueron por el Remediar, vienen por las pensiones después del Mundial, ya tienen todo armado un diagrama devastador para todos los segmentos porque la motosierra iba a pasar por la casta pero no hay lugar que no quieran tocar y atrás de ese lugar hay personas”, manifestó.

En ese sentido, adelantó que presentó un pedido de resolución “pidiendo que expliquen cómo van a reglamentar” la quita del subsidio.

A su vez, apuntó al gobierno provincial y planteó: “Si vos tenés un porcentaje en discapacidad en tu provincia, ¿quién les parece a ustedes que tiene que absorber y hacerse cargo hoy de esa necesidad número uno que tienen las personas con discapacidad?”.

“Hay una ley de discapacidad que se promulgó hace más de tres años y hace más de tres años esperan que esté reglamentada. ¿En qué estamos pensando que no la reglamenta? Dejen la burocracia de lado, arremángense y júntense con la gente que hoy los está llamando. Me parece que está en nosotros darle una mano al otro, ¿qué estamos esperando?”, agregó.

Lanesan Sancho llamó a la sociedad a “levantarse y reclamar”. “Exijamos que se cumplan las cosas que ya están, que para eso están”, afirmó.

Por otro lado, la diputada se refirió a los cambios al Régimen de Zona Fría y aseguró que la medida impactará en las facturas de gas de los santacruceños.

“A mí me duele que un montón de personas vienen y me preguntan si es verdad lo del gas. Sí, es real. Vos tenés en la factura el cargo fijo, el gas, el transporte y la distribución. Bueno, solo te dejan el subsidio al gas”, explicó.

En esa línea, aseguró que el gobierno nacional “es experto en letra chica y generar confusiones”.

También cuestionó la defensa del proyecto por parte del diputado de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán.

“Me duele mucho lo de Guzmán porque él es santacruceño, es riogalleguense, la gente le depositó su voto. Dejó un PAMI prendido fuego, no hay una mínima empatía con la otra persona ¿Y a quién le va a echar la culpa?”, expresó.

“¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuál es su trabajo a corto, mediano y largo plazo? ¿Qué es lo que quiere? Porque es lindo subir un videíto criticando el pasado del otro, pero ¿cuál es tu presente? ¿Por qué no se sienta hoy con la gente? ¿Por qué no va al plenario y le explica a la gente que nosotros estamos equivocados? Lo único que hace es hablar de Pablo Grasso”, sentenció.

Lanesan Sancho remarcó que hace más de dos años y medio que gestionan este gobierno nacional y provincial y "no generaron oportunidades" para los ciudadanos.

“¿Cuál es la fuente de empleo? ¿Cuál es la seguridad que estás teniendo? ¿Vos comés más, vivís mejor? No, no podemos pagar el gas, la gente hoy no tiene remedios, hay urgencias a nivel nacional. ¿Adónde nos quieren llevar? No hay un modelo de país, eso es lo que la gente tiene que entender, y no es si es el peronismo o es La Libertad Avanza, no hay un modelo de país”, sentenció.

“Hoy nuestro presente es una miércoles y futuro no hay. Entonces, si no nos levantamos nosotros y exigimos nuestros derechos, no sé qué más vamos a estar esperando”, concluyó.