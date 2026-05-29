Natalia Zaracho: “Hay mucha gente endeudada y eso empeora cada vez más”

La diputada nacional Natalia Zaracho visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador cuestionó el modelo que representa Javier Milei y planteó la necesidad de construir “un programa de gobierno” de cara a 2027.

Durante su visita a Río Gallegos, Zaracho mantendrá reuniones con el intendente Pablo Grasso, participará del foro feminista "Trinchera” y recorrerá distintos barrios junto a Juan Carlos Molina.

“Vemos una crisis política, económica y social y entendemos que tenemos que recorrer las provincias para conocer esa problemática y saber de lo que hablamos cuando estamos sentados en nuestra banca”, sostuvo.

Zaracho remarcó la importancia de construir “una alternativa” y “un plan de gobierno” que tenga como eje central “los problemas que está pasando la gente” a nivel local, provincial y nacional.

Por otra parte, al ser consultada sobre el impacto de los cambios en Zona Fría, Zaracho consideró que existen dirigentes “que no representan al pueblo sino a intereses económicos”.

“Hay diputados y diputadas que representan al círculo rojo y no a la gente”, afirmó.

También se refirió al triunfo electoral de Milei y consideró que estuvo vinculado a un “proyecto nacional” y no necesariamente a los candidatos.

“Milei ganó por un programa nacional. En muchos casos la gente no conocía al candidato, conocía el programa”, manifestó.

Asimismo, hizo una autocrítica y reconoció que “el último gobierno popular no le resolvió los problemas a la gente”.

Más allá de estas cuestiones, Zaracho planteó que la política “está muy alejada” de las personas y eso quedó reflejado en la baja participación de las últimas elecciones.

Zaracho habló de la situación de los comedores comunitarios y aseguró que actualmente están “desbordados”.

“Hoy hay gente que nunca fue a un comedor y tiene que ir, o que está trabajando y no llega a fin de mes. Hay mucha gente endeudada y eso empeora cada vez más”, afirmó.

En esa línea, advirtió sobre el crecimiento del endeudamiento mediante billeteras virtuales y préstamos con tasas “usurarias”.

“En distintos lugares como Santa Fe o Misiones los gobiernos provinciales están tomando medidas porque sus trabajadores están endeudados”, explicó.

En ese marco, adelantó que en el Congreso existen más de 15 proyectos vinculados a la problemática y que desde Unión por la Patria buscarán unificarlos en una propuesta amplia.

Consultada sobre la construcción política de cara a 2027, Zaracho sostuvo que “la única salida” es avanzar sobre un programa común.

“Si solamente hacemos un frente para ganarle a Milei, sin contenido y sin programa de gobierno, eso va a fracasar”, afirmó.

Según señaló, Patria Grande se encuentra trabajando sobre “diez puntos” vinculados al desarrollo, la industria, el trabajo, la deuda con el FMI, salud y educación.

Por otro lado, ponderó la figura de Cristina Fernández de Kirchner y consideró que el indulto a la expresidenta debe formar parte de esa discusión.

“Cristina no puede ser candidata, pero eso no quiere decir que no participe. Está más activa que nunca y tenemos a la principal dirigente política proscripta”, sostuvo.

A su vez, dijo que el gobernador bonaerense Axel Kicillof “es el dirigente mejor posicionado” dentro del peronismo. “La provincia de Buenos Aires la viene llevando bastante bien ante todas las dificultades y el recorte del gobierno nacional”, expresó.

Este sábado 30 de mayo, Zaracho participará de la 3° edición de "Trinchera: un foro feminista contra la crueldad". El encuentro, que reúne a destacadas voces del ámbito político y social, se desarrollará desde las 14 horas en el Gimnasio Municipal 17 de Octubre.

La diputada formará parte de las actividades para presentar el proyecto de ley de Régimen Esencial para el Desendeudamiento de las Familias Argentinas.

“Hay que ordenar la situación. Se aprovecharon de la necesidad de la gente y cobraron tasas muy usureras”, indicó. Además, remarcó la necesidad de regular a las billeteras virtuales y advirtió sobre el crecimiento de los préstamos informales.