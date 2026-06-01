Pedro Muñoz: “Para mí, el proyecto está incompleto”

El diputado provincial Pedro Muñoz visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador pidió precisiones sobre el proyecto de endeudamiento en dólares que impulsa el gobierno provincial.

Según informó, esta semana continuarán las reuniones para analizar la iniciativa.

“Se ha pedido la actualización de algunas cuentas referidas a cómo estamos, por citarte un ejemplo, con el fondo UNIRSE y también lo que ha devenido de ese aporte extraordinario referido a los pasivos que ha otorgado YPF”, señaló.

En ese sentido, indicó que algunos diputados consultaron por obras que se encuentran paralizadas o en ejecución y que el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, apuntó a esos fondos.

“Hay que tenerlo en los papeles, saber exactamente dónde estamos parados con eso. Seguramente en el transcurso de esta semana y previo al miércoles vamos a tener también esa información”, afirmó.

Muñoz dijo además que la Comisión de Asuntos Constitucionales debe analizar si el proyecto cumple con todos los requisitos legales y constitucionales más allá de las posiciones políticas que adopte cada bloque.

Por otro lado, coincidió con el diputado Eloy Echazú respecto a la importancia de convocar a intendentes para debatir la propuesta.

“Me parece bárbaro. Independientemente de que me guste o no me guste la cara y de donde estemos, creo que es interesante porque no es una medida que solamente va a tener una toma de decisión del Estado provincial”, expresó.

“Una de las obras es el acueducto que quedó trunco, recordarán que ya se había licitado. Lamentablemente no se avanzó en esa obra, como no se avanzó tampoco en la obra de las cloacas que teníamos de San Benito”, recordó.

En ese marco, sostuvo que ni la Provincia ni los municipios están hoy en condiciones de afrontar obras de esa magnitud con recursos propios.

“El municipio de Río Gallegos no está en condiciones de hacer una obra que es necesaria, como tampoco están en condiciones de hacer una obra como el acueducto y hoy Provincia tampoco, porque efectivamente hemos tenido una baja sustancial de nuestros ingresos y eso es real”, afirmó.

Muñoz evitó adelantar una postura sobre el proyecto y aseguró que su voto dependerá de la información que se reúna en las próximas semanas.

“En el sí por el sí no me van a encontrar y en el no por el no tampoco”, sostuvo.

“El momento de decidir va a tener que ver con un análisis objetivo de la situación, de qué es mejor, cuáles son los mejores intereses o no, y qué respuesta den”, añadió.

Además, consideró que “la primera pregunta antes de la votación es si es necesario o no”. “Después entran todos los juegos habituales de la política”, expresó.

El diputado planteó que el análisis debe diferenciar entre una deuda que comprometa recursos futuros y una inversión destinada a infraestructura estratégica.

“Hay unos que dicen que vamos a hipotecar el futuro. La otra es si realmente es una hipoteca o una inversión. Si vos mirás una cuestión estratégica, efectivamente, como el interconectado para alguna zona, por supuesto que es una cuestión de inversión”, manifestó.

Sin embargo, advirtió que uno de los riesgos centrales está relacionado con la caída de los ingresos provinciales.

“¿Cuál es el riesgo? Que sigan bajando en pesos o en dólares nuestras regalías o nuestros ingresos. ¿Con qué cubrís esto de la garantía? ¿Con qué pagás? Esto es lo que está en esta discusión al día de hoy”, señaló.

Muñoz también cuestionó la falta de precisiones sobre el detalle de las obras incluidas en el financiamiento y sostuvo que la información disponible aún resulta insuficiente.

“Por el artículo 40 de la Constitución debe estar taxativamente explicado y detallado, dólar por dólar, dónde va a ir”, remarcó.

Y afirmó: “En particular, para mí el proyecto está incompleto”.

Por último, puso el foco en el impacto laboral que podrían generar las obras y reclamó “que realmente el 90/10 sea real”.

“Tenemos gente con expertise, tenemos mucha mano de obra desocupada, la gente de la construcción ni hablar. Yo no digo que no venga ese 10% que está establecido, pero el 90% restante que sea mano de obra local”, finalizó.