Mercedes Neil: “El turismo también tiene que ver con el derecho al disfrute”

La Secretaria de Turismo de Río Gallegos se refirió al encuentro con referentes barriales y destacó que no solo sirvió para mostrar el trabajo en materia turística sino para “poner los recursos a disposición”. “Hay un costado social que es trabajar con los vecinos y vecinas, que es lo que siempre nos pide nuestro intendente”, expresó.
02 de junio de 2026El Mediador El Mediador

La Municipalidad de Río Gallegos llevó adelante una serie de mesas de trabajo con referentes barriales con el objetivo de diseñar una agenda conjunta que acerque recorridos, traslados y experiencias recreativas gratuitas a más familias de la ciudad.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la Secretaria de Turismo de Río Gallegos, Mercedes Neil, destacó que de esta manera se fortalece el costado social del turismo.

“Mantuvimos una reunión con Romina Urra, que está en Participación Ciudadana de la Municipalidad, y surgió esta propuesta de generar esta reunión con los referentes y no solamente mostrar todo lo que venimos haciendo en materia turística sino poner los recursos a disposición, entendiendo que el turismo tiene que ver con la promoción y el desarrollo de infraestructuras, pero también hay un lado social que es trabajar con los vecinos y vecinas, que es lo que siempre nos pide nuestro intendente”, expresó.

Neil señaló que uno de los temas planteados en la reunión fue que los barrios fueron creciendo alrededor del casco histórico de la ciudad.

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“Es muy difícil para nosotros armar un circuito turístico quizás en el San Benito porque no tiene la característica histórica. Entonces, para que no quede solamente el desarrollo de las actividades en el centro, tenemos un colectivo que fue una herramienta que adquirió la municipalidad con el cual desarrollamos los circuitos.

Aprovechemos este colectivo que está a disposición de todos los vecinos y vecinas, los vamos a buscar al barrio y los llevamos a la experiencia turística”, señaló.
Por otro lado, Neil indicó que no todos los vecinos están al tanto de las actividades que realiza el Municipio.

“Todos los fines de semana hay una actividad gratuita para hacer y, sin embargo, nos sigue pasando que hay gente que todavía no conoce. Incluso también en esta reunión yo planteé el ejemplo de que nosotros trabajamos mucho con los colegios. Río Gallegos es una ciudad capital enorme y nos falta llegar, la gente quizás conoce lo que hacemos pero no sabe que está disponible para el uso de todos”, indicó. 

En esa línea, manifestó que “el turismo también tiene que ver con un derecho al disfrute, al conocer, a la cultura y también es trabajar el sentido de pertenencia, lo cual es sumamente importante”. “Conocer lo que tenemos para quererlo y defenderlo”. 

Para finalizar y ante la llegada del invierno, la funcionaria remarcó que “el frío no es un impedimento para disfrutar de los atractivos turísticos”.

“Tenemos para hacer turismo durante todo el año”, aseguró.

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