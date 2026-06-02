Oscar Barrientos: “Somos conscientes de que se necesita robustecer el salario”

Oscar Barrientos, secretario de Estado de Función Pública de la Provincia de Santa Cruz, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador habló de la convocatoria a paritarias que se realizará este jueves.

En primer lugar, Barrientos destacó que con los sindicatos estatales “siempre hay buen diálogo”.

“Más allá de las diferencias que uno puede tener, el diálogo está y la apertura para resolver las situaciones que ellos planteen también”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que la mayoría de las medidas de fuerza finalizaron y se llegó “a buen puerto” con el llamado a paritarias.

“Es un proceso que vamos a iniciar esta semana, el jueves 4, con la Administración Central. Intervendrán ATE, APAP y UPCN. El día viernes nos reuniremos con el sector de Salud, que ahí tenemos 5 entidades gremiales, y el día lunes con Educación”, detalló.

No obstante, remarcó que se trata de “procesos que no se cierran en una semana”.

“Son procesos de debate porque las organizaciones gremiales también llevan las propuestas a la mesa, después las propuestas que puede llevar el gobierno ellos las llevan a sus asambleas. Entonces, no son procesos cortos y eso requiere un orden y también un análisis técnico, presupuestario, con cada una de las organizaciones gremiales”, señaló.

Por otro lado, el funcionario desestimó el fantasma de una huelga general, más allá de los reclamos de los gremios.

“Puede pasar cualquier cosa, no lo sabemos, las masas se mueven en función de las acciones que el otro genera. Pero yo no lo veo, estamos en un momento de crisis económica donde el sector público y el privado están en una limitación económica, pero yo por lo menos no lo veo reflejado en la calle”, expresó.

Y agregó: “Sabemos que hay una necesidad porque no somos necios, sabemos que el bolsillo necesita robustecerse, sabemos que la gente necesita poder consumir y eso también tiene su impacto en el sector privado. No somos necios, pero por la gestión que el gobierno está llevando adelante, hay otras aristas que hacen que seamos diferentes a otras gestiones”.

En esa línea, mencionó la inversión en materia de infraestructura educativa y la compra de medicamentos en Salud.

No obstante, insistió en que las autoridades son “conscientes” de que “lo que necesita nuestra sociedad es poder robustecer su salario”.

Barrientos también se refirió a los reclamos del sector docente y aseguró que el Consejo Provincial de Educación está “tratando de atenderlos”.

Sin embargo, señaló que “a veces las posiciones se radicalizan tanto que es difícil de flexibilizar”.

“Esto es como los matrimonios, hay momentos que tenés que compatibilizar, equilibrar, encontrar una posición de empatía para poder salir adelante y la empatía tiene que ser de ambas partes, no puede solamente exigírsele al Estado. Todos tenemos que ser responsables”, manifestó.

En ese sentido, consideró que “es momento de bajar un poco la efervescencia” y “entender que estamos en un proceso de muchas limitaciones donde las variables que tenemos, que nos atraviesan en lo cotidiano, si no tenemos voluntad, van a entorpecer todo”.

“Tenemos que tener la voluntad de salir adelante, hay que tener madurez política”, expresó.

Por otra parte, Barrientos pronosticó un buen segundo semestre para la provincia.

“Yo estoy convencido de que va a ser absolutamente diferente, ojalá no me equivoque, y el año que viene también. Lo que viene es mejor. Viene una robustez para los salarios de los empleados estatales y también una esperanza muy grande de que el sector privado se empiece a desarrollar”, aseguró.

“A mí me parece muy importante que eso suceda porque nos va a permitir no solamente ser competitivos con otras provincias sino también generar fuentes de trabajo que hoy no existen. Nosotros necesitamos que el consumo crezca, que alguien venga a invertir y para eso necesitamos desarrollar servicios, infraestructura y condiciones”, añadió.

Consultado por el proyecto de endeudamiento en dólares, el funcionario dijo que “las exposiciones de la ministra de Gobierno, el ministro de Economía y el jefe de Gabinete “han sido absolutamente convincentes”.

“Creo que la sociedad tiene que entender que queremos un proyecto de provincia que va en camino a otro lugar y eso lo estamos viendo con las acciones que lleva el gobierno. Algunos lo podrán ver y otros no. Creo que esta es una posibilidad para que la provincia tome un rumbo de independencia económica y de desarrollo productivo”, afirmó.

Para finalizar, se refirió al presente de Encuentro Ciudadano y ratificó su acompañamiento al gobierno de Claudio Vidal.

“Nosotros sentimos que estamos dentro de un proyecto político al cual tenemos que acompañar, al cual tenemos que respaldar. Muchos de los que somos parte de Encuentro estamos convencidos de este proyecto político, estamos convencidos de la palabra del gobernador, estamos convencidos en el rumbo sobre todo del sector productivo, no es solamente un slogan “Educación, Trabajo y Productividad”, es algo más profundo. El camino lo estamos recorriendo junto con el gobernador y vamos a seguir acompañándolo”, expresó.