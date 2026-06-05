Sandra Sutherland: “No hubo oferta salarial”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la Secretaria Adjunta de ATE Santa Cruz, Sandra Sutherland, cuestionó la falta de oferta salarial por parte del gobierno provincial en el marco de las paritarias.

Según explicó, durante el encuentro el ministro de Economía expuso la situación financiera de la provincia y las herramientas con las que cuenta el Ejecutivo, pero no realizó ninguna propuesta concreta.

“Lo que esperábamos era la oferta salarial ante este contexto social muy complicado. No hubo oferta salarial. Cada sindicato se expresó y nosotros particularmente presentamos un documento con alto contenido social que refleja la realidad de los trabajadores y trabajadoras del Estado”, señaló.

En ese sentido, advirtió sobre el deterioro del poder adquisitivo.

“Consideramos que hay una fuerte crisis de ingresos que impacta en distintas situaciones que hacen a los derechos humanos y al vivir diario del trabajador del Estado. Una de esas emergencias que queríamos manifestar es la emergencia alimentaria, donde los compañeros y compañeras empiezan a reemplazar el producto por alternativas de menor calidad y también de menor calidad nutricional. Se empieza a elegir qué comer”, planteó.

Sutherland informó que también se habló del plan de desendeudamiento impulsado a través de la entidad bancaria.

“Para acceder a ese plan tenés que tener el 75% de tu salario comprometido con productos del banco. El 75% de tu salario te lo descuentan automáticamente por préstamos, refinanciaciones o por usar la tarjeta, la verdad es tremendo”, afirmó.

Consultada sobre cuál es el porcentaje de aumento salarial que buscan los gremios, la dirigente consideró que sería “irresponsable” mencionar una cifra.

“Nosotros estamos diciendo que ningún trabajador gane menos de lo que cuesta vivir”, expresó.

Y agregó: “Sabemos que la situación está complicada, pero necesitamos cubrir alquileres, medicamentos y la situación crítica que atraviesan nuestros jubilados y jubiladas, que dependen también de esta paritaria central”.

Respecto a la ausencia de una oferta por parte del Ejecutivo, Sutherland insistió en que el gobierno debe encontrar los mecanismos para resolver el conflicto.

“Más allá de endeudamiento sí o endeudamiento no, necesitamos que resuelvan de la manera que sea la recomposición salarial, mínimamente por arriba de los índices de inflación”, reclamó.

Además de la cuestión salarial, destacó la importancia de avanzar en una agenda laboral que aborde problemas estructurales que afectan a los trabajadores estatales.

"Para nosotros es muy importante la mesa laboral, que es la que pedimos hace rato. Hay que resolver situaciones vinculadas a traslados, pases, condiciones edilicias, ambientes laborales y hechos de violencia que atraviesan los trabajadores”, indicó.

Por último, rechazó cualquier intento de involucrar a las organizaciones sindicales en el debate político sobre el proyecto de financiamiento que analiza la Legislatura provincial y remarcó que esa discusión corresponde exclusivamente a los diputados.

“Hace años se quiere involucrar a las organizaciones sindicales cuando nosotros no nos vemos implicados. No vamos a opinar al respecto. Nosotros fuimos votados para determinadas funciones y la política tendrá que resolver”, manifestó.

“Que la oposición, el oficialismo y todos los bloques discutan seriamente, sin partidismo ni polarización, la realidad de Santa Cruz. Endeudamiento o no endeudamiento le corresponde resolverlo a la Cámara de Diputados”, afirmó.