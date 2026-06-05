La despedida del Indio Solari será este sábado

El entorno de Carlos Alberto “Indio” Solari confirmó este viernes que la despedida pública del histórico músico se realizará este sábado 6 de junio. La información fue difundida a través de la cuenta oficial del artista, donde se agradeció el acompañamiento de los fanáticos tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

“La despedida del Indio tendrá lugar mañana, sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará, y también el lugar (que no será en Parque Leloir), se los haremos saber”, señala el comunicado.

De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que el homenaje se realice en la vivienda donde residía el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los detalles del velatorio y homenaje público serán comunicados en las próximas horas.__IP__