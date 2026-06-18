Pirri Martinez anunció el aguinaldo con recursos propio

Por estas horas las expectativas de los trabajadores municipales están puestas en el pago del aguinaldo o medio salario anual complementario. Tras el anuncio del Gobierno Provincial para el próximo 20 de junio, las preguntas empiezan a surgir en las comunas que también esperan fechas de anuncios, y también aquí es dispar la realidad.

Al momento hay municipios que no han realizado anuncio alguno, incluso, mientras en el caso de Río Gallegos, el propio jefe de gabinete anunció que trabajan en poder abonar lo antes posible, distintos municipios de Santa Cruz comenzaron a informar sus cronogramas para abonar la primera cuota del aguinaldo.

Hasta el momento, son cinco las comunas que confirman fecha de pago del aguinaldo para sus trabajadores, incluso algunos ya lo han abonado, como lo fue el caso de Piedra Buena (10 de junio) y El Calafate (17 de Junio) . Por otro lado, la Municipalidad de Puerto Deseado lo hará el 19 de junio, la Municipalidad de Puerto San Julián confirmó el pago para el 20 de junio, mientras que el 28 de noviembre, el intendente Aldo Aravena confirmó el pago con el sueldo que abonará el 1 de julio.

En este contexto, son varios los jefes comunales que han salido a sacar chapa de poder afrontar el pago con recursos propios, uno de los últimos Juan Raul Pirri Martinez, de Puerto Deseado. “Estamos muy contentos de haber podido anunciar el pago del SAC y ya el viernes puedan tenerlo depositado. Es un esfuerzo desde la gestión, ya que esta primera cuota se puede afrontar teniendo en cuenta la recaudación de los primeros meses del año y por ahí es mucho más fácil poder juntar la plata”, dijo el jefe comunal.

En otro tramo de la nota expresó: “Estamos contentos del trabajo que viene haciendo todo el equipo y sobre todo de tiene que ver hacienda, contabilidad, toda la secretaría donde optimizamos el recurso”, y continuó: “Todos los aguinaldos los hemos afrontado con fondos propios, eso es muy importante. Si bien solicitamos a la provincia, presentamos la nota para poder adquirir el acompañamiento, lamentablemente la provincia no tiene los fondos”.

Según señaló el propio intendente, ante esa situación “se tomó decisión de pagar este 19 de junio y, después, si hay algún aporte de la provincia, volcarlo a alguna obra o alguna necesidad que tengamos también en nuestra comunidad”.