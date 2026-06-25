Agostina Mora: “Es un riesgo para la provincia y no estamos de acuerdo”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la diputada provincial Agostina Mora cuestionó el proyecto de endeudamiento impulsado por el Gobierno provincial y advirtió sobre los riesgos de asumir obligaciones en moneda extranjera.

Mora señaló que la iniciativa “ingresó de atrás para adelante”, al plantear primero el monto del endeudamiento y posteriormente definir las obras que serían financiadas.

“Hay una duda específica sobre cuál es el nivel de planificación de esta gestión que, a las pruebas me remito, muestra todos los días niveles de improvisación bastante preocupantes teniendo en cuenta las responsabilidades que toman”, afirmó.

“Venimos alertando que es un riesgo para la provincia y no estamos de acuerdo”, sostuvo.

Asimismo, consideró que la presencia del gobernador Claudio Vidal en la Legislatura fue “un gesto de debilidad política y falta de brújula”.

“No sé qué asesores le indican que es una buena idea venir a presionar a legisladores que ya tenían una postura tomada”, expresó.

“Creo que no se ha visto en la historia de la provincia a un gobernador presionando directamente en un recinto a legisladores que tenemos el derecho de votar lo que nos parezca”, agregó.

La diputada aclaró que la oposición no rechaza la ejecución de obras de infraestructura sino la modalidad de financiamiento en dólares.

“Nadie está diciendo que no a las obras. Lo que nosotros estamos diciendo es que no queremos deuda en moneda extranjera, en bonos, para someternos al riesgo cambiario”, explicó.

En ese sentido, propuso recurrir a organismos multilaterales de crédito que permitan asignar recursos a proyectos específicos.

“Esta es plata que quieren toda junta, un cheque en blanco para administrar déficit. Ni siquiera está escrito cuánto va a ser para administración de pasivos de deuda y cuánto para obras”, cuestionó.

Mora también puso en duda la capacidad de gestión del Gobierno provincial para administrar nuevos recursos.

“Han tenido plata extraordinaria y no sabemos a dónde fue, como ocurrió con los fondos de YPF o el Fondo Unirse. De $94 mil millones que tenían en la cuenta subejecutaron el 80% y el resto está durmiendo en un plazo fijo”, aseguró.

Asimismo, remarcó que el incremento del dólar ya impactó en el valor proyectado del endeudamiento.

“Si nosotros tomamos una referencia de cuándo ingresó el proyecto y cuánto está hoy el dólar, ya estaríamos perdiendo como provincia $51 mil millones de pesos”, precisó.

Consultada sobre las negociaciones salariales que se llevan adelante con distintos gremios estatales, Mora sostuvo que existen recursos disponibles pero que el Gobierno establece otras prioridades.

“Lo que pienso es lo que venimos diciendo: hay plata, está en un plazo fijo. No es una prioridad el salario, no es una prioridad el Estado ni el pueblo en su conjunto”, manifestó.

“Perdonan impuestos por 7 mil millones de pesos a YPF, que además es un impuesto coparticipable a los municipios, pero al trabajador de la administración pública le dicen que no hay plata”, señaló.

Y concluyó: “Creo que es una situación de prioridades, no de falta de recursos. Es una situación concreta de falta de ejercicio de gestión”.

A su vez, rechazó la denuncia penal presentada por la Fiscalía de Estado contra integrantes de la fuerza policial en medio del acampe.

“Es una provocación, es no entender el reclamo, es querer echar más leña al fuego”, afirmó.

Por último, Mora también expresó su repudio a la llegada de legisladores nacionales que participarán del denominado Foro de la Libertad en Río Gallegos.

“Son personas que han generado muchísimo daño, que no se sonrojan siquiera en sacarle los medicamentos a los jubilados o en hacer perder poder adquisitivo a los que menos tienen”, sostuvo.

La diputada se manifestó en las antípodas de ese pensamiento y dijo creer “fervientemente en que el Estado tiene que garantizar derechos, no recortarlos, ni darle beneficios solamente a dos o tres vivos”.

“Vienen aquí sabiendo que a esta provincia ni la conocen ni les interesa, tomando decisiones y creyendo que todo termina en la General Paz”, ironizó.