Pedro Mansilla: “El gobierno provincial no quiere a los empleados públicos”

Pedro Mansilla, secretario general del SOEM, y Sebastián González, secretario adjunto del gremio, visitaron los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador analizaron el contexto político, económico y social de la provincia.

En primer lugar, Mansilla recordó que el Frente Sindical surgió a partir del rechazo al proyecto de Emergencia Económica impulsado en la Legislatura provincial que traía aparejada una reforma al sistema previsional.

“Nosotros teníamos paritaria abierta, habíamos cerrado un 19% acumulativo e íbamos a tratar de neutralizar este proyecto de emergencia económica que entendíamos afectaba a los municipales y al resto de los trabajadores estatales”, señaló.

Con el paso de los meses, la discusión se trasladó al plano salarial. “La cuestión derivó a una lucha que tenía que ver con el salario y, en una actitud solidaria, seguimos acompañando”, afirmó.

Consultado sobre la decisión de algunos gremios de aceptar las propuestas salariales del Ejecutivo, Mansilla sostuvo que el problema es más profundo y está relacionado con el rumbo económico a nivel nacional.

“El problema es el modelo del gobierno nacional, es un modelo de achique, de ajuste, que golpea a los sectores más vulnerables. Y si ese modelo lo van replicando muchos gobernadores, como el gobernador de Santa Cruz, evidentemente va a haber una reacción”, expresó.

Para el dirigente, la falta de diálogo termina generando conflictos. En contraposición, destacó la relación que mantiene el SOEM con el intendente de Río Gallegos.

“Nosotros tenemos una paritaria abierta y la buena fe de las partes para ver de qué manera podemos sostener el tema salarial. Seguramente las respuestas están lejos de lo que pedimos todos los trabajadores, pero hay un diálogo sincero”, destacó.

Por otro lado, Mansilla aseguró que la crisis laboral se refleja en el día a día.

“La gente en su peregrinar y en esa necesidad de buscar una fuente genuina de trabajo golpea las puertas por todos lados. Es un panorama difícil, complejo, pero es el resultado de haber elegido un modelo”, sostuvo.

Respecto al proyecto de endeudamiento impulsado por el Ejecutivo provincial, cuestionó que sea en moneda extranjera y la falta de precisiones sobre el destino de los fondos.

“Van a endeudar a la provincia por 600 millones de dólares, no en pesos, en dólares. Una locura”, afirmó.

Por su parte, Sebastián González también expresó dudas sobre la iniciativa oficial.

“Viene un gobierno que en dos años tiene que pedir 600 millones de dólares de endeudamiento. ¿Cómo se llegó a esta situación? Nunca explican por qué ni tampoco para qué lo van a usar”, señaló.

Mansilla consideró que la falta de respuestas y la crisis económica generan cada vez más “intranquilidad”.

“Cuando el jefe de familia abre la heladera y no tiene para poner comida, las cosas empiezan a complicarse. Si encima esa persona se queda sin trabajo, vamos camino a una conflictividad social”, advirtió.

En ese contexto, lanzó una dura crítica hacia la gestión provincial.

“Yo creo que este gobierno provincial lo que no quiere son empleados públicos, empleados estatales y empleados municipales. No nos quiere a nosotros”, sostuvo.

El dirigente también cuestionó las declaraciones que apuntaban a que los trabajadores fueran al sector privado.

“Cuando dijeron que probaran con trabajar en la parte privada, mirá la parte privada, están todos cerrando, no sé cuántos negocios hay cerrados. YPF se fue y los viejos petroleros quedaron en medio de la nada. Los que pudieron escaparon para Vaca Muerta”, apuntó.

Asimismo, vinculó la situación actual con un cambio de modelo político en la región.

“Nosotros creemos en gobiernos con justicia social, donde la distribución tiene que ver con no olvidar a los sectores más vulnerables. No estamos de acuerdo con este tipo de modelos de derecha”, expresó.

Consultado sobre la situación de los trabajadores municipales, Mansilla reconoció avances aunque señaló que continúan atravesando dificultades económicas.

“Estamos todos por debajo de la línea de pobreza. Pero miramos el medio vaso lleno y seguimos empujando para adelante”, manifestó.

A su vez, destacó que el intendente Pablo Grasso “se acordó de los empleados municipales, porque en otra época venían empresas privadas a hacer trabajos que hoy realizan los municipales”.

Finalmente, confirmó que el gremio retomará las negociaciones salariales el mes próximo.

“Cerramos un 19% y después de agosto vamos a volver a sentarnos en paritaria. Además, el intendente firmó el decreto de categorías que estaba atrasado desde noviembre”, indicó.

También anunció cambios en las condiciones laborales. “Ya está el compromiso del Ejecutivo de hacer el pase de trabajadores del plan CIPEM a contrato categoría 10 y de contratos categoría 10 a planta permanente. Son pequeños avances que para el trabajador significan mucho”, concluyó.