NBA en tiempo de coronavirus: el atípico torneo que junta a leyendas y actuales figuras que comenzará este domingo

La pandemia provocada por el coronavirus no se detiene y actualmente uno de sus principales focos se encuentra en Estados Unidos, donde se registran más de 469 mil positivos de COVID-19 (es el país con más casos en el mundo) y un total de 16,676 personas fallecidas.

Ante este escenario, las principales competencias deportivas de ese país, como la NBA (básquet), NHL (hockey sobre hielo), MLS (fútbol), NFL (fútbol americano) y MLB (béisbol), están detenidas. Sin embargo, algunas le buscan variantes para poder entretener a sus fanáticos.

Este es el caso de la NBA. Tras organizar un torneo de 2K (el videojuego más famosa de esta disciplina) entre algunos jugadores, ahora dio un paso más y realizará un certamen con aros, pelotas y deportistas de verdad. Nada de realidad virtual. Televisará a través de ESPN un H-O-R-S-E Challenge.

¿Cómo se juega? Es sencillo. Es un desafío en el que cada participante realizará un lanzamiento, el cual deberá ser imitado por el resto. En caso de no conseguirlo, recibirá una letra. El que forme primero la palabra HORSE (caballo, en inglés), quedará descalificado. Los tiros, salvo volcadas, pueden ser un doble, un triple, sin tablero, a una mano o de espaldas, por ejemplo.

Esta competencia, que contará con actuales figuras de la NBA, la WNBA y algunas leyendas, iniciará el domingo y finalizará este jueves. Como Estados Unidos es el país con más contagios en el mundo, cada uno de los participantes jugará desde su casa, para respetar el aislamiento y así evitar la propagación del virus .

State Farm, patrocinador del evento, donará 200.000 dólares como ayuda contra el coronavirus.

LOS PARTICIPANTES:

Chris Paul: el base de los Oklahoma City Thunder fue 10 veces All Star.

Trae Young: la joven esperanza de los Atlanta Hawks está llamado a ser uno de los mejores tiradores de la liga y viene de participar en el último Juego de las Estrellas.

Zach LaVine: el escolta es actualmente el jugador franquicia de los Chicago Bulls.

Mike Conley: una de las principales figuras de los Utah Jazz.

Paul Pierce: la leyenda de los Boston Celtics ganó el anillo de la NBA en 2008 y se retiró en 2017.

Chauncey Billups: se proclamó campeón en 2004 con los Detroit Pistons.

Tamika Catchings: ex jugadora de la WNBA que recientemente fue elegida para el Salón de la Fama.

Allie Quigley: la jugadora de los Chicago Sky fe y fue tres veces All-Star.

LOS CRUCES (hora y TV):

Domingo 12 de abril

- Trae Young vs. Chauncey Billups (cuartos de final - Grupo 1)

- Tamika Catchings vs. Mike Conley (cuartos de final - Grupo 1)

- Zach LaVine vs. Paul Pierce (cuartos de final - Grupo 2)

- Chris Paul vs. Allie Quigley (cuartos de final - Grupo 2)

Los duelos comenzarán a las 20:00 de Argentina y televisará ESPN

Jueves 16 de abril

- Semifinales - Grupo 1

- Semifinales - Grupo 2

- Final

Los duelos comenzarán a las 22:00 de Argentina y televisará ESPN

EL ANTECEDENTE:



Este famoso juego en Estados Unidos fue incluido en tres oportunidades en el ALL-Star Weekend (1979, 2009 y 2010). En las últimas dos el ganador fue Kevin Durant, campeón con los Golden State Warriors y actual jugador de los Brooklyn Nets. La primera vez se impuso ante Joe Johnson y OJ Mayo, mientras que en la última derrotó a Rajon Rondo y Omri Casspi.

