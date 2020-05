Concejal Mansilla: "Fue innecesaria tanta violencia en el accionar policial"

Carlos Mansilla, concejal de Pico Truncado del Partido Socialista, se refirió a la situación que transcurrió ayer en las inmediaciones de la Municipalidad y manifestó que “la verdad que me estoy dirigiendo hasta la comisaria porque se encuentran 17 detenidos que hasta el momento no los pudieron ver y tampoco saber como están."



"En el Concejo Deliberante hemos emitido un comunicado donde solicitamos que se nos informe la situación procesal de los detenidos, la liberación de los mismos y que el Gobierno Provincial tome intervención, ya que el Intendente no se ha dignado a responder las demandas de los trabajadores”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR dijo que “a los detenidos los llevaron directamente a la Comisaría sin pasar por el Hospital para que sean revisados. El médico se tuvo que trasladar hasta la dependencia para realizar todos los exámenes de los detenidos”.

Asimismo, se le consultó sobre los rumores de vecinos que salieron heridos, Mansilla expresó: “Es una versión muy fuerte que se está manejando porque aparentemente habría una mujer golpeada, pero la realidad es que estoy yendo a la comisaría para saber si esto es verdad”.

Por último, también se le preguntó sobre la manifestación que llevaron a cabo los vecinos, El Concejal aseveró: “Los vecinos salieron a expresar la gran indignación por todo esto y además quieren escuchar al Intendente para saber lo que realmente pasó y que dé una explicación del porqué no abre las puertas del Municipio”.