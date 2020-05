Scaloni aclaró que "el Monumental siempre está en los planes"

El director técnico del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, aclaró que el estadio de River Plate "siempre está en los planes" para ejercer la condición de local de su equipo, con lo que buscó ponerle fin a una polémica por sus declaraciones del viernes en las que mostró preferencias por estadios en los que se siente "el calor" de los hinchas.

"Cuando a mí me dicen que no nombre a la cancha de River, es simplemente porque River ya está estipulado para la Selección. Porque la Copa América la vamos a jugar ahí. Yo nombraba canchas que no estaban estipuladas para jugar y a las que pocas veces se había ido, pero en ningún momento descarté la de River", explicó Scaloni al diario Olé.

Un día antes, en una nota con Fox Sports, el rosarino había expresado su gusto por "la Bombonera, la cancha de Newell's, (Rosario) Central, Racing o Vélez", en las que se puede "sentir el calor del público".

"Cuando hablaba de calor y cercanía de público, era simplemente eso, de estar más cerca, no de hinchada ni de aliento ni nada. Nunca dije eso ni lo voy a decir. Sería una falta de respeto a esa cancha y a esa gente que siempre que hemos jugado nos trató súper bien. Me parece que se tergiversaron mis respuestas. En ningún momento hablé de hinchada ni de colores y es más, nombré un montón de canchas del Interior también, porque me gustaría que la Selección juegue por todos lados", afirmó.

Finalmente, reforzó esa idea de una condición de local itinerante "para llevar a la Selección a la gente, porque la Selección es de todos".

FUENTE: Télam.