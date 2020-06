Caso Zulma Malvar: Un equipo interdisciplinario se ofreció para colaborar en la investigación del crimen

Un equipo encabezado por el reconocido abogado Carlos Muriete se presentó ante el juez de Instrucción, Ludovico Pala, para a que los acepte como colaboradores en la búsqueda del esclarecimiento del crimen de la médica Zulma Malvar, ocurrido en Puerto San Julián hace casi un año atrás.

La causa está parada, sin pistas firmes sobre quién pudo matar a la ginecóloga de 63 años. El expediente continúa caratulado como “División Comisaría Segunda s/investiga homicidio”, sin saberse quién o quienes fueron los responsables del hecho.

Muriete, es abogado licenciado en Ciencias Penales y Sociales con un postgrado en Criminología, y es el promotor de esta convocatoria, un equipo de colaboradores externos para llegar a la verdad, en un contexto en el que las marchas para pedir justicia por Zulma no cesan, llegando incluso a reclamarse la renuncia del JUez Pala por la falta de novedades sobre el hecho.

El equipo, podría estar integrado por el ex fiscal de Cámara Gabriel Giordano; la ex Defensora de El Calafate, Ethel Gasmann; el ex comisario Manuel Rodríguez; el licenciado en Acción Social Alberto Rearte; el ex jefe de Bomberos de zona norte Walter Jones; la médica Priscila Martínez Villegas; el psicólogo Lucio Andrade; los abogados Cristian Arel, Yamila Borquez, Gabriel Bertorello y Sandro Levin, y los comisarios retirados Héctor Ruiz, Ernesto Pío y Julio Díaz. Todos trabajarían gratis para ayudar al Juez en esta causa.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el doctor Muriete explicó que tras reunirse con varios profesionales comprometidos y sensibilizados con el caso se reunieron para solicitar que les "permitan acceder al expediente y ver si podemos encontrar algo, un hilo que se desprenda y nos permita investigar. Además la gente se va a sumar y a darnos datos duros que pueden colaborar de gran manera, sea un ciudadano, gendarmería o la policía. La idea es que el expediente no se cierre, sino que se busque gente experta y se abra el expediente para conseguir más aportes”.

Por otro lado, el doctor Muriete, fue consultado por el tiempo transcurrido del caso y dijo que "se necesita saber la verdad. Con un caso de un kiosquero apuñalado pasó lo mismo, tienen que levantar la cabeza del expediente y pedir ayuda para buscar la verdad. Con los que nos reunimos formamos parte de una asociación de derecho penal, podemos aportar en los casos y mantener el trabajo en equipo”.

Finalizando, el abogado penalista, el doctor Muriete fue consultado por la presencia de pistas o posibles sospechosos aseveró en no tener claro esos aspectos y dijo: “Lo que yo conozco lo se por los medios, inclusive el fiscal aseguro una recompensa para aquel que pueda aportar datos sobre el asesino o sobre un principal sospechoso. Las pistas la iremos encontrando en la investigación”.