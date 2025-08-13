Gutiérrez: "Es la imagen negra que tiene la Iglesia en Santa Cruz"

En una entrevista concedida a El Caletense Radio, el legislador del Parlasur, Julio Gutiérrez, expresó su deseo de encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales representando a los trabajadores, y lanzó fuertes críticas al sacerdote Juan Carlos Molina, a quien señaló como el probable elegido de Unión por la Patria para ocupar ese lugar.

“Uno siempre tiene aspiraciones y nunca descarta ser candidato”, afirmó Gutiérrez, quien subrayó que el primer lugar de la lista oficialista debería estar ocupado por un referente sindical. “La voz de los trabajadores fue clave en la última campaña y con eso ganamos la elección. Ese formato debe mantenerse”, sostuvo.

El también secretario general de la Federación Nacional de UPSAP remarcó su buena relación con el gobernador Claudio Vidal, y dijo que espera que su planteo forme parte del debate en el armado electoral del frente “Por Santa Cruz”, que integra junto a SER, UCR y Encuentro Ciudadano.

Gutiérrez valoró el respaldo de la CGT Zona Norte a la postulación de Sergio Sarmiento, aunque cuestionó al Partido Justicialista por no habilitar internas. “El peronismo cerró las puertas hace mucho tiempo. Dejaron pasar los plazos para que no haya internas y elijan a dedo. Es muy probable que sea el cura Molina, una imagen detestable. Es la imagen negra que tiene hoy la Iglesia en Santa Cruz”, expresó.

En ese sentido, apuntó contra Molina por su paso por la SEDRONAR y lo instó a “rendir cuentas” sobre su gestión y otros hechos que, según dijo, “aún no fueron explicados”. También acusó a un grupo reducido de dirigentes, entre ellos el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, de “tener secuestrado” al partido y definir las candidaturas sin consulta a las bases.

(Con información de El Caletense)