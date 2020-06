Sesionó Educación: Pidieron postergar concursos de las Juntas de Clasificación por problemas en inscripción

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la vocal por la docencia oficial ante el Consejo Provincial de Educación (CPE), Mónica Flores, confirmó que el Consejo pudo volver a sesionar, ya que el último encuentro fue el 18 de febrero pasado.

"Pudimos volver a sesionar, de forma virtual, pero lo importante es que se pudo retomar el trabajo" señaló para agregar que plantearon su preocupación porque hoy último dia del mes, era la fecha límite para inscribirse en las Juntas de Clasificación de los distintos niveles, "y como la inscripción era por la página del Consejo, muchos docentes, sobre todo del interior, tuvieron problemas".

“Estamos pidiendo una postergación del plazo de inscripción. Tenemos muchas consultas de compañeros y el 25 de Junio salió una resolución con conceptos que varios docentes no conocen y requisitos específicos. Al no estar informados de esto pueden quedar muchos afuera” sentenció, al tiempo que dijo "unos 15 días más sería un plazo prudente".

Por otro lado, Flores dijo que "en ciudades importantes como Río Gallegos o Caleta los docentes pueden entrar y hacerlo de forma online porque no tienen grandes problemas de conexión, pero en otras ciudades del interior no, es mucho más difícil. A veces cierra el correo y no pudiste hacer la inscripción, hacerlo online con las débiles conexiones también se hace difícil”.

Flores comentó además que Claudia Cingolani, Vocal por los Padres que reemplaza al renunciado Miguel Piloñeta, "participó de la sesión" y confirmó "estuvo presente en la sesión y acompaño en la votación y apoyo los acuerdos del Poder Ejecutivo, en cierto punto nos llamó la atención esto porque nosotros teníamos reparos sobre algunos puntos y ella voto acompañando al gobierno. Cuando la designaron no hubo una notificación formal y nos enteramos por los medios, hay una falta de comunicación bastante grande. De todas formas si ya está en las sesiones es porque está en funciones. Esperamos que ahora trabaje representando a los papas y se involucre con los problemas que hay en distintos puntos de la provincia".