Caso Fabián Gutiérrez: el jueves habrá careo y reconstrucción del hecho

Fabián Gutiérrez, fue hallado sin vida el pasado 4 de julio, en un predio ubicado detrás de una cabaña, semienterrado, envuelto en una sábana y con evidentes signos de haber sido violentado y torturado. El Juez Carlos Narvarte procesó a 3 de los 4 jóvenes que habían sido detenidos, los que este jueves, participarían de un careo y por la tarde, de la reconstrucción integral de los hechos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el abogado Sandro Levin integrante de la querella junto al Dr. Gabriel Lucio Giordano en representación de la familia de Fabián Gutiérrez comentó que "nosotros pedimos una recreación cinemática, conforme al informe del perito Fleytas de cómo ocurrieron los hechos. Nos tiene que dar lugar el Juez, pero ya el Dr. Narvarte nos confirmó que el jueves por la mañana se realizará un careo, y por la tarde la reconstrucción de los hechos".

Ante la consulta sobre si el caso será esclarecido prontamente, Levin dijo: “Creemos que sí. Faltan elementos de prueba por incorporar a la causa, tenemos el dato que hubo mayor participación de personas en la planificación del armado o incluso posterior al crimen en la desaparición de pruebas. Estamos convencidos de que hay más gente involucrada en el hecho y estamos investigando para corroborar la Hipótesis”.

Finalizando, el Dr. Levin habló sobre la familia de Gutiérrez y dijo: “La están llevando, no es fácil. Fue un crimen atroz. El dolor de una madre, de una familia no es normal, no es común, es realmente muy duro. Por otro lado, de lo que se habló, hay cuestiones que rozan la irresponsabilidad y relacionándolo con lo político, la invasión de los medios afectó bastante a la familia”.

Por último, el abogado querellante afirmó que faltan muchas pruebas para incorporar y concluyó: “Faltan pruebas de cámara, de adn y demás. Estamos convencido de que hubo gente que participó en la etapa del ocultamiento del cuerpo, en ese sentido los cruzamientos de llamadas y los teléfonos serán fundamentales. Estamos esperando la respuesta de los teléfonos secuestrados, deben haber mas de 10 o 12 teléfonos”, finalizó.