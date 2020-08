Ismael Enrique: “Es posible que algunas localidades vuelvan a tener clases antes que otras”

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el vicepresidente del consejo Provincial de educación aseguró estar revisando el calendario escolar y el armado del mismo, ante esto comentó: “Esto sería móvil o modificable en cuanto a cómo avanza o cambie la pandemia. Santiago del Estero reanudó sus clases y en dos días volvieron de nuevo a fase 0. Seguimos realizando obras de calefacción con fondos propios y con el marco de “Argentina Hace”. Necesitamos adecuarnos para una posible vuelta a clases”.

Por otro lado, Ismael fue consultado por aquellas localidades con distintas realidades en cuanto a los casos, ante esto aseveró: “Analizamos el inicio en algunas localidades, dependiendo la situación de cada una. Aquellas localidades donde no tuvieron casos o han tenido muy pocos, como Chaltén o Perito pueden presentar un comienzo de Clases antes que otras localidades y tenerlas en agenda para un primer comienzo”.

Finalizando, Ismael Enrique, Vicepresidente del consejo Provincial de educación aseguro que el receso es necesario, pero que no se descarta continuar las clases durante los meses de enero o febrero y sentenció: “El calendario no va a terminar ordenado, más allá de la no presencialidad, los docentes siguen trabajando y los alumnos siguen estudiando. Los contenidos deberán ser trabajados de forma distinta con el nivel inicial y la primaria y lo que buscamos lograr en las unidades pedagógicas. Buscamos pensar en un ciclo formativo más amplio”.