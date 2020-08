13 Meses sin Zulma Malvar: No hay avances ni pistas sobre el caso

Se cumplieron 13 meses del asesinato y no hay novedades del hecho ocurrido en la localidad de Puerto San Julián, por la muerte de la reconocida médica Zulma Malvar.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Alejandro Jodar, hijo de Zulma Malvar médica asesinada en la localidad de Puerto San Julián, se refirió a lo que a lo que representa la continuación de la causa y las investigaciones al respecto, ante esto afirmó que “Es una situación difícil, hace 13 meses tenemos una mochila pesada llena de interrogantes. En este tipo de causas el paso del tiempo diluye pruebas y el interés de la sociedad para saber qué es lo que pasó”.

Por otro lado, Jodar comentó que la Policía y los investigadores apuntaron al entorno familiar y sostuvo: “Tuvimos que esperar un tiempo para poder presentarme y pedir nuevas pruebas porque ellos sospechaban de nosotros. La causa tiene una tardanza importante en la producción de ciertos informes, que ya han sido ordenados. En el transcurso de esta semana presentamos dos escritos para solicitar medidas de prueba y estamos esperando una respuesta desde el juzgado”.

Finalizando, Jodar, Hijo de Zulma destacó que “El tiempo no tiene que hacer olvidar a la gente lo que realmente pasó, no está ocurriendo que realmente tiene que ocurrir y es que el responsable esté preso. Con el caso de mi mama hay muchos comentarios en redes sociales, pero no hubo ninguna persona que me pudiera acercar un dato o darme una pista y poder seguir una línea al respecto”.