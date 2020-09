Estados Unidos: más de 80 premios Nobel apoyaron la candidatura de Biden

El hermano menor de Donald Trump, que tenía 71 años, murió anoche en Nueva York, donde estaba hospitalizado “por una condición seria” de la que no se dieron más detalles.

"Donald Trump aprobó que me maten, que me maten, escuchen, yo no estoy exagerando", dijo Maduro durante un acto de Gobierno transmitido por la televisión estatal VTV.