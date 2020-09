Bartomeu rompió el silencio tras su conflicto con Lionel Messi

A minutos de que la pelota rodara en el Camp Nou con el Barcelona y Elche como protagonistas en busca del Trofeo Joan Gamper (amistoso previo al arranque oficial de cada temporada), Josep Maria Bartomeu rompió el silencio en conferencia y se refirió al conflicto que se generó en torno a la continuidad de Lionel Messi en la institución. “Yo no podía permitir dejar ir al mejor jugador del mundo”, declaró el presidente.

El pope blaugrana aseguró que no pretende entrar en ningún conflicto con Messi: “Él habla en el campo como hemos visto, es un tema aparcado. Las cosas hay que hablarlas en casa. Hay que dar apoyo al equipo y los jugadores. Nos tenemos que felicitar de que Messi siga con nosotros. Está ilusionado con Koeman. Lo importante es que jugue en el Barça, en su casa. Queremos que se retire en el club y hacer un proyecto con Messi”.

Los intentos de Bartomeu por recomponer la relación con el astro argentino parecen en vano, después de todo el agua que corrió bajo el puente en los últimos dos meses. Rumores de posible venta, desacuerdo por la renovación, burofax para comunicar la intención de salir y entrevista en la que el futbolista dejó claro que no está a gusto con esta comisión directiva.

Respecto a la junta de firmas por parte del sector de la oposición con la intención de que finalice su mandato en la institución, respondió: “La cifra de las firmas es alta y nos sorprendió. Es un club democrático y tenemos 10 días para validarlas. Es un proceso de máxima transparencia pero seguiremos trabajando porque esto no se para”. Y remarcó que ningún directivo está pensando en dimitir por estos días.

En tanto, advirtió que están trabajando en el mercado para realizar alguna incorporación más (tendrán tiempo hasta el 5 de octubre) en el afán de hacer un equipo competitivo, aunque aclaró: “Antes de que entren jugadores tienen que salir otros. Hay salidas que tenemos pensadas y otras llegadas”.

Lógicamente fue consultado por el caso de Luis Suárez, del que dijo: “Es jugador del Barça y uno de los más importantes de este club. Tiene contrato en vigor”. Y sobre la posibilidad de contratar a Lautaro Martínez desde el Inter, ahondó: “No diré nombres en concreto pero el Barça, como muchos clubes, tienen menos ingresos. Sufrimos una falta de recursos importante y tenemos que adaptarnos. Tenemos que reducir las masas salariales y cumplir el Fair Play. Actualmente no hay espacio para que entren nuevos jugadores si no salen otros”.

Hubo otros dos nombres específicos por los que le preguntaron a Bartomeu: Riqui Puig, joven figura declarada prescindible, y Quique Setién, ex entrenador que demandará al Barcelona tras su salida.

Sobre el canterano mencionó: “Koeman estará aquí muchos años y le deseo muchos éxitos. Hacía tiempo que lo queríamos y es un símbolo. Él hablará sobre los jugadores hoy. Nadie habla si se cuenta con él o no, sino de que juegue más minutos o menos, no como se publicó en los medios. hay una plantilla muy amplia y es importante que sea competitiva. Koeman elegirá a los más adecuados. Sus decisiones serán aceptadas”.

Y en cuanto al ex DT concluyó: “Se le comunica cuando toca su despido. Se negocia su salida amistosa del club, no se pudo llegar a un acuerdo y ahora se decidirá en los tribunales. No quiero hablar de Setién sino del nuevo proyecto. No hablemos de las cosas malas del pasado sino del futuro y lo que viene. Empieza una temporada que el aficionado del Barça tiene que ver con ilusión”.

FUENTE: Infobae.