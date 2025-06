El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, lanzó duras críticas al gobierno provincial y nacional cuestionando la falta de apoyo a los municipios y la inequidad en la distribución de fondos. “Nosotros tenemos decisión política para hacer las cosas. No es magia”, aseguró al defender la gestión municipal frente al ajuste y la falta de respuestas de Provincia y Nación. Además dijo que la gestión en salud empeoró desde que asumió Vidal.

“Ya terminó la campaña y el gobernador no entiende. Se está haciendo agua en todos los estamentos gubernamentales”, disparó. En contraposición, afirmó que su gestión sigue ejecutando obras y servicios a pesar del contexto económico: “Nosotros mostramos otra forma de hacer política. Una más eficiente y responsable. Compramos una planta de asfalto, estamos poniendo recursos para terminar el NIDO, el Planetario. La ciudad no se detiene por la situación financiera”.

Grasso también cuestionó el abandono de la actividad comercial por parte del gobierno provincial. “El comercio está golpeado y nosotros hicimos la Noche de las Cafeterías. Hacían cola para entrar. El Estado tiene que empujar y acompañar”, dijo. Y denunció: “Después les aumentan la luz y los impuestos. Es difícil así. El gobernador habla de producción y trabajo y los pulverizó. ¿Dónde conseguís trabajo hoy? ¿Dónde está la producción?”.

El jefe comunal pidió equidad en el reparto de fondos: “Nos dicen que nos tenemos que arreglar con lo que tenemos, pero a Caleta Olivia le dieron 450 millones de pesos para salarios. Es la misma política de Milei. Siempre la culpa la tiene el otro”.

“El otro día dieron aumento en Los Antiguos cuando casi le prenden fuego el pueblo a la intendenta, que habló conmigo. Y el Gobierno fue y puso la plata. Tiene que hacer lo mismo en Perito Moreno. Algunos dicen que no quieren que se coparticipen los fondos. Pero yo sí la quiero para los vecinos de la ciudad. ¿Qué nos pasó que nos transformamos en chupamedias? Yo con Alicia Kirchner me peleaba todos los días por los recursos para Río Gallegos. Es defender las cosas de su pueblo”, sostuvo.

Además, criticó el manejo de los fondos nacionales: “Presentamos un proyecto para que el impuesto a los combustibles llegue a los Municipios. Y ahora los gobernadores piden lo mismo. A Vidal le dieron 4.500 millones y después 1.500 más. ¿Qué hizo con esa plata?”.

El intendente también apuntó contra las maniobras para ampliar el Tribunal de Cuentas: “¿Hay plata o no hay plata? ¿Para qué lo quieren ampliar? Para cuidarse ellos mismos?”.

Grasso pidió una reforma del sistema judicial con participación ciudadana: “Ahora hay cinco jueces. Que los cuatro que quieran sumar los elija la gente. Río Gallegos tiene siete concejales y quieren poner más jueces. Hay que ocuparse de lov que la gente pide, no de armar superestructuras. Parece un pacto de impunidad. Te hablan de corrupción y tienen denuncias”.

Sobre la falta de servicios, fue categórico: “El 50% de Río Gallegos no tiene luz y no nos corresponde. Pero no se dan cuenta porque no están nunca acá. Cuando tienen que hacer un acto se van a Cabo Vírgenes para inaugurar una obra que hicimos nosotros”.

Finalmente, cerró con una crítica directa al gobernador Claudio Vidal: “Parece que tiene un máster en petróleo y la chocó toda. Lo de la pesca es desastroso. Lo mismo con la minería, la educación, el comercio, los salarios y la salud. Y después nos echan la culpa a nosotros. A veces te rodeás de gente que te dice que sos Dios y algunos se la creen. Hay que tener contacto con la realidad”.