Intensa búsqueda de perrita ciega en Río Gallegos

Grasso: "Sabemos que podemos construir una Santa Cruz mejor para todos"
El intendente de Río Gallegos habló con El Mediador sobre su candidatura 2027, la gestión provincial y los avances en la ciudad.
Delfi, una perrita de edad avanzada y ciega, se escapó de su hogar en calle Juncal y continúa desaparecida. Sus dueños piden colaboración de vecinos para dar con su paradero.
La familia de Delfi, una perrita ciega de tamaño pequeño, continúa con su búsqueda tras haberse escapado de su casa ubicada en Juncal, entre Borquez y Ferrada, en el Barrio Marina de Río Gallegos.
Fue vista por última vez el lunes en el predio del Ejército, según informaron sus dueños, quienes solicitan a quienes transiten por esa zona que estén atentos y colaboren con cualquier información.
Las personas que puedan brindar datos sobre Delfi pueden comunicarse al teléfono 2966-680860. La familia destaca que se trata de una perrita de edad avanzada y ciega, por lo que su localización y cuidado son urgentes.
Perroni indicó que está dialogando con los afiliados “más activos” sobre la posibilidad cierta de llevar un candidato propio en las próximas elecciones.
Según indicó, durante la campaña recorrerá la provincia para conocer “de primera mano” las necesidades de la sociedad.
En la Argentina hay más de 180 desarmaderos habilitados y, a través de una ley, se logró ampliar la habilitación de 33 a 140 piezas.
Así se refirió el exministro de Trabajo y actual parlamentario del Parlasur a la posible candidatura a diputado nacional del sacerdote Juan Carlos Molina.
La Municipalidad de Río Gallegos abrió las inscripciones para diversas capacitaciones destinadas a mayores de 18 años, con cupos limitados y inicio programado para la próxima semana.
“El salario de los trabajadores municipales de las localidades del interior ha quedado casi a la mitad de lo que cobramos nosotros aquí en Río Gallegos”, indicó.
El siniestro ocurrió en el barrio Los Lolos e involucró a un Fiat Cronos y un utilitario Renault Kangoo. Ambos conductores fueron asistidos y trasladados al hospital de manera preventiva.
El nuevo espacio, ubicado en Av. Almirante Brown 600, reúne a emprendedores locales que ofrecerán productos gastronómicos y artesanales. La inauguración contó con la presencia del intendente Pablo Grasso.
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el municipio promueve el programa “Lactar”, que brinda atención, asesoramiento y seguimiento a familias desde el embarazo y en los primeros meses de vida del recién nacido.
El programa municipal apunta a que jóvenes de entre 17 y 21 años accedan a su primera licencia de conducir con una formación integral. El intendente llamó a romper prejuicios y destacó el rol transformador de las nuevas generaciones.
Así lo indicó el Diputado Eloy Echazú durante el tratamiento del proyecto del oficialismo por el que se propone modificar la integración del máximo órgano judicial de Santa Cruz.
El Vicegobernador habló en Caleta Olivia y criticó al diputado Echazú por sus dichos sobre la ampliación de miembros del Tribunal Superior de Justicia. Dijo que “solo ve lo económico” pero hizo hincapié en el “mejoramiento institucional”.
Tras una recorrida por diversas localidades, Guzmán aseguró que “la gente está cansada de la política que nos ha gobernado hasta hoy”.
El Tribunal Oral en lo Criminal dictó prisión efectiva para Erick Gabriel Ríos Burela por abuso sexual con acceso carnal contra una menor, hechos ocurridos en 2020.