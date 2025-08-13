Intensa búsqueda de perrita ciega en Río Gallegos

La familia de Delfi, una perrita ciega de tamaño pequeño, continúa con su búsqueda tras haberse escapado de su casa ubicada en Juncal, entre Borquez y Ferrada, en el Barrio Marina de Río Gallegos.

Fue vista por última vez el lunes en el predio del Ejército, según informaron sus dueños, quienes solicitan a quienes transiten por esa zona que estén atentos y colaboren con cualquier información.

Las personas que puedan brindar datos sobre Delfi pueden comunicarse al teléfono 2966-680860. La familia destaca que se trata de una perrita de edad avanzada y ciega, por lo que su localización y cuidado son urgentes.