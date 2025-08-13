Últimos días para inscribirse en los cursos de la OFIS en Río Gallegos

La Oficina de Formación e Integración Social (OFIS) de la Municipalidad de Río Gallegos informó que las inscripciones para sus cursos estarán abiertas hasta el 14 de agosto. Los interesados deben acercarse de manera presencial a la sede ubicada en Av. Lisandro de la Torre 556, de lunes a viernes de 8 a 16 horas, y presentar fotocopia del DNI.

Entre las capacitaciones disponibles se encuentran cursos de Inglés Intermedio, Orientación Vocacional, Word y Excel en niveles básico e intermedio, Facturación y Monotributo, Auxiliar Jurídico Básico y Cuidadores Domiciliarios. Las clases comenzarán a partir del 18 de agosto, con horarios que varían según la temática. Por ejemplo, Inglés Intermedio iniciará el lunes 18 a las 9:30, mientras que los cursos de Word Básico y Cuidador Domiciliario comenzarán el mismo día a las 14:00. Otros cursos, como Orientación Vocacional y Auxiliar Jurídico, se dictarán el 19 de agosto, y Excel Intermedio comenzará el 22 a las 14:00.

Desde la OFIS destacaron que los cursos están diseñados para brindar herramientas clave que fortalezcan el perfil laboral de los participantes, mejorando competencias tanto para el ámbito personal como profesional. La inscripción continuará hasta que se completen los cupos disponibles.