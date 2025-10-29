Intentaron incendiar una vivienda abandonada en Río Gallegos

Bomberos del Cuartel Uno controlaron rápidamente un incendio intencional en una estructura deshabitada. No hubo heridos.

LA CIUDAD29 de octubre de 2025
webvero - 2025-10-29T104753.336

Un nuevo episodio de incendio intencional encendió las alarmas en Río Gallegos. El hecho ocurrió en una vivienda abandonada, donde las llamas se propagaron entre materiales combustibles como papel y cartón.

webvero - 2025-10-29T104158.473Trabajos en la Ruta 3: circular con precaución entre Caleta Olivia y Ramón Santos

La rápida intervención del Cuartel Uno de Bomberos permitió controlar el fuego en pocos minutos, evitando daños mayores y sin registrar víctimas.

Desde la fuerza recordaron la importancia de mantener y vigilar las estructuras en desuso, que representan un riesgo para toda la comunidad.

