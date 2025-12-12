El nuevo avance de Euphoria que enloqueció a las redes sociales

Carlos Presti juró como nuevo ministro de Defensa: "La vamos a romper toda"EL PAIS12 de diciembre de 2025
Vestido de uniforme, el teniente general prestó su juramento ante el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
HBO mostró un adelanto de la exitosa serie que se estrenará el 3 de abril del 2026.OCIO Y ESPARCIMIENTO12 de diciembre de 2025
HBO encendió la ansiedad de los fanáticos al publicar este viernes un nuevo adelanto que incluye las primeras escenas oficiales de la tercera temporada de Euphoria.
Según se informó la Agencia Noticias Argentinas, en el teaser, se ve a Rue Bennett (Zendaya) atravesando distintos espacios, como una carretera de tierra o una fiesta, mientras reflexiona en voz en off sobre el paso del tiempo y la distancia entre la vida adulta y sus años en la escuela.
El avance también muestra a personajes icónicos como Lexi (Maude Apatow), Maddy (Alexa Demie), Nate (Jacob Elordi), Cassie (Sydney Sweeney) y Jules (Hunter Schafer) en contextos completamente nuevos, dando a entender que la historia retomará la vida de cada uno varios años después de la secundaria.
Esta línea temporal, ya adelantada por el director Sam Levinson, abrirá el camino a nuevas tensiones, secretos y conflictos, incluyendo la confirmación de que Cassie y Nate siguen juntos y hasta comprometidos, así como un vistazo a los futuros más oscuros de Jules como “sugar baby” y de Maddy como madame de un club nocturno.
Tras años de espera y postergaciones ocasionadas por las huelgas de Hollywood, HBO confirmó que la tercera temporada de Euphoria se estrenará el 3 de abril de 2026. El fragmento del teaser dedicado a la serie destaca por su duración y por la intensidad emocional centrada en Rue, quien continúa luchando contra sus adicciones, marcando un regreso cargado de drama.
Todos los vehículos son propiedad de la firma Real Central SRL, según indicaron fuentes judiciales a la Agencia NA
En la misma jornada se oficializaron otras designaciones relevantes en la Jefatura de Gabinete
El gigante del streaming hizo una millonaria compra por Warner Bros y sumará nuevos títulos a su catálogo.
El periodista Ángel de Brito contó que la banda se disolverá por al menos un año.
El cumbiero dejó el reality el domingo por decisión propia, y este lunes Wanda Nara presentó al nuevo participante, para sorpresa de todos.
La artista argentina regresa a Disney con un personaje adulto, alejándose de las series juveniles que la llevaron al estrellato.
Su empresa lanzó un comunicado en el que aseguraron que saldarán las deudas.
La conductora de Sálvese quien pueda (América) aseguró que existe un malestar entre el canal y la periodista. ¿Qué dijo la comunicadora?
Javier Milei presentará en las próximas horas el proyecto de reforma laboral elaborado a espaldas de los representantes de los trabajadores y que, se prevé, promete recortar derechos largamente conquistados por la clase trabajadora.
El intendente de Río Gallegos instó a la gestión de Claudio Vidal a gobernar “para todos”. Al cumplirse 6 años de su llegada al frente de la Municipalidad afirmó: “No voy a resignar nada de lo que hemos logrado durante todo este tiempo, queremos profundizar y sostener la economía, lo cultural, lo social y lo deportivo”.
El Gobierno provincial dispuso asueto para el 24, 26 y 31 de diciembre y el 2 de enero, y estableció un receso que abarcará enero y febrero de 2026. Las medidas alcanzan a toda la Administración Pública y buscan ordenar el funcionamiento estatal durante el verano.
El Gobierno envió este jueves al Senado la iniciativa que buscará aprobar en sesiones extraordinarias
El Vicegobernador Fabián Leguizamón pidió aumentar 1.200% las partidas en concepto de publicidad para el 2026. Así se desprende del Presupuesto legislativo aprobado en la Cámara de Diputados para el año próximo. La descomunal partida presupuestaria destinada a Publicidad se da en medio de una seria crisis económica que atraviesa la provincia, y que el Gobierno de Claudio Vidal pone como argumento para no generar subas en las paritarias de los empleados públicos.