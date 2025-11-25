Se separa Miranda!: el anuncio y la interna que reveló Ángel de Brito

El Mediador LA PROVINCIA 17 de noviembre de 2025
El Gobierno provincial resolvió suspender las actividades educativas y administrativas este martes 18, ante la continuidad del alerta naranja por vientos intensos. Las autoridades piden limitar la circulación y evalúan declarar la emergencia por los daños registrados en distintos puntos de la provincia.
EL PAIS20 de noviembre de 2025
Entre los acusados por corrupción se encuentra la ex presidenta Cristina Kirchner, ex funcionarios y empresarios
El Mediador ACTUALIDAD25 de noviembre de 2025
Con este dato se cierra el tercer trimestre del año.
El Mediador OCIO Y ESPARCIMIENTO25 de noviembre de 2025
El periodista Ángel de Brito contó que la banda se disolverá por al menos un año.
El Mediador LA CIUDAD25 de noviembre de 2025
La presidenta de la Cámara de Comercio, Cristina Aranda, advirtió una caída generalizada en las ventas, cuestionó los controles de la ASIP y volvió a pedir la declaración de emergencia para frenar el cierre de locales.