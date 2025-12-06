Las 10 series top que pueden estar en Netflix tras la compra de HBO

EL PAIS05 de diciembre de 2025
Estaban registradas en las categorías menores.
Javier Milei presentará en las próximas horas el proyecto de reforma laboral elaborado a espaldas de los representantes de los trabajadores y que, se prevé, promete recortar derechos largamente conquistados por la clase trabajadora.
La delegación de Santa Cruz partió este viernes rumbo a La Pampa, sede de la próxima edición de los Juegos Binacionales de la Araucanía. Más de 180 jóvenes deportistas de distintas localidades representarán a la provincia en una de las competencias juveniles más importantes de la Patagonia.
El Secretario General del SOEM advirtió que el proyecto que impulsa el gobierno nacional implicaría “menos ingresos a la provincia y, por ende, menos ingresos a los municipios”. “Eso evidentemente va a poner en jaque a todos los intendentes a la hora de tener que pagar o discutir salario para el año que viene”, señaló. Cuestionó a los gremios que “se hacen los distraídos” y no plantean el tema.
La vocera de la Sociedad Rural de Río Gallegos, María Jesús Núñez, invitó a la comunidad a participar de la Fiesta del Cordero que se realizará hoy y mañana. “Tenemos un producto que yo siempre digo que hay que verlo con ojos de turista”, destacó. Habrá sorteos, concurso de asadores y números musicales.