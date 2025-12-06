Las 10 series top que pueden estar en Netflix tras la compra de HBO

El gigante del streaming hizo una millonaria compra por Warner Bros y sumará nuevos títulos a su catálogo.

Netflix anunció la compra de Warner Bros por una millonaria cifra y, por lo cual, el gigante del streaming contará con un amplio catálogo en los próximos años.

En una operación valuada en 82.700 millones de dólares, se realizó un movimiento que redefine por completo el mapa del streaming y de Hollywood. La adquisición incluye los estudios históricos de Warner, su catálogo completo y plataformas como HBO Max y sus canales de televisión, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Por eso, acá te traemos las 10 mejores series de HBO que quedarán en manos de Netflix:

  • The Wire: es probablemente la serie más alabada de HBO debido a que es realista, cruda, profunda — una mirada brutal sobre el crimen, la corrupción y la sociedad urbana.
  • Los Soprano: de los pilares de la llamada “edad dorada de la televisión”: mezcla mafia, drama familiar, psicología de personajes con una complejidad pocas veces vista.
  • Game of Thrones: un fenómeno global con impacto masivo, producción épica, mundos fantásticos, intrigas sangrientas. Aunque su final generó polémica, sigue siendo una serie definitoria de su tiempo.
  • Chernobyl: miniserie intensa, realista y profundamente emotiva. Reconstruye el desastre nuclear con rigor, dramatismo y tensión sostenida. Alta calidad actoral y narrativa.
  • Succession: relato moderno, ácido y brutal sobre poder, dinero y familias disfuncionales. Diálogos afilados, personajes complejos, tensión constante, un retrato hiperrealista del capitalismo y sus abusos. 
  • Euphoria: con Zendaya como protagonista, cuenta con un relato contemporáneo, crudo y brutal sobre adolescencia, adicciones, relaciones, identidad.
  • True Detective: crimen, suspenso, atmósfera oscura e historias profundas, donde algunas temporadas son de lo mejor del género policial contemporáneo.
  • The White Lotus: un giro hacia el humor negro, la sátira social y la ironía. Su estilo es muy distinto al drama pesado de otras series de HBO, lo cual demuestra la versatilidad de la marca.
  • Westworld: ciencia ficción + filosofía + espectáculo visual. Una apuesta ambiciosa que mezcla géneros e ideas, ideal para quienes buscan algo distinto, reflexivo y de alto presupuesto.
  • The Last of Us: una de las producciones recientes más exitosas de HBO, el cual adapta un videojuego con sensibilidad, construye tensión, emociones, personajes complejos.

