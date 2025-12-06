Las 10 series top que pueden estar en Netflix tras la compra de HBO

Netflix anunció la compra de Warner Bros por una millonaria cifra y, por lo cual, el gigante del streaming contará con un amplio catálogo en los próximos años.

En una operación valuada en 82.700 millones de dólares, se realizó un movimiento que redefine por completo el mapa del streaming y de Hollywood. La adquisición incluye los estudios históricos de Warner, su catálogo completo y plataformas como HBO Max y sus canales de televisión, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Por eso, acá te traemos las 10 mejores series de HBO que quedarán en manos de Netflix: