Según reveló Yanina Latorre en el programa Sálvese quien pueda (América TV), Telefe tenía la intención de que la periodista Sofía Martínez fuera la encargada de cubrir el Mundial de Clubes. Sin embargo, debido a inconvenientes con su apretada agenda, la joven no pudo garantizar su disponibilidad para realizar los móviles de manera completa. Esta situación, al parecer, habría provocado un cierto malestar entre las autoridades del canal.

Sumado a ello, Martínez habría tenido problemas con la tramitación de su visa laboral para ingresar a Estados Unidos. Y fue el propio canal el que, siempre de acuerdo a esta versión, intercedió para solucionar el tema. “Le denegaron la visa de trabajo y la de turista, ella un día estaba sin nada. Telefe le hizo todos los papeles, la ayudó. 9000 dólares salió levantar este muerto, la piba llegó y los cagó”, disparó Latorre, contundente.

Ante esta versión, la especialista en deportes decidió salir a desmentir lo que la conductora estaba divulgando: "Ella me dice: ‘No entiendo por qué esta polémica’”, informó Andrea Taboada, quien se encargó de ir a buscar la palabra de la periodista.

Según Sofía, Telefe adquirió los derechos para transmitir el Mundial de Clubes en mayo, cuando ella ya había sido contratada por la nueva plataforma digital europea: "Telefe sabía de mi propuesta de DAZN y me impulsaron a hacerlo. Me permite estar en las transmisiones cada vez que pueda. No entiendo de dónde salió ese rumor. Nada que ver. Telefe se portó muy bien conmigo y me dijo que no pierda la propuesta", le dijo Sofía a Taboada, dando por cerrado el tema.

El testimonio de Sofi Martínez, transmitido por Andrea Taboada, terminó de zanjar la cuestión planteada por Yanina Latorre, quien daba por hecho que el canal de las pelotas tenía en la mira a la periodista deportiva.