Pablo Grasso: “En mí van a encontrar diálogo y acuerdos, no resignación”

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, visitó los estudios de Tiempo FM 97.5 y en el programa El Mediador analizó la situación económica del país, la provincia y el Municipio.

“Esta historia ya la vivimos en los ‘90. Vivimos el poder comprar barato, abrir el mercado, abrir el mundo y que el esfuerzo que hace el productor, el emprendedor, el empresario se transforma en una competencia desleal”, apuntó.

También cuestionó el nivel de violencia en el discurso del presidente Javier Milei y La Libertad Avanza y se diferenció del mismo.

“Son modas y estilos. Yo creo que mi ciudad no es agresiva, no insulta, respeta”, afirmó.

A su vez, también fue crítico con la gestión de Claudio Vidal y su falta de apoyo a la ciudad.

“¿Quién gobierna Santa Cruz? ¿Quién es el que toma las políticas de recaudación y tributarias en la provincia? ¿Quién tomó la decisión de que se vaya YPF de Zona Norte? El gobernador. Entonces tenés 40% menos de regalías petroleras, 10,5% menos de coparticipación nacional, un 10% menos de recaudación provincial y ¿qué es lo último que pagás? Los impuestos municipales. Tenés todo a la baja y vos tenés que seguir funcionando”, expresó.

En este contexto, defendió la declaración de la emergencia administrativa y económica en el Municipio.

“Lo administrativo es porque nosotros terminamos obras que nación y provincia abandonaron. Hicimos esfuerzo, pusimos recursos y terminamos los compromisos que tenían provincia y nación con la ciudad. Marcamos la emergencia administrativa para que cuando nosotros notifiquemos al Tribunal de Cuentas la plata que pusimos también iniciemos acciones con nación y provincia con respecto al incumplimiento de los compromisos asumidos”, explicó.

A su vez, el aspecto económico está vinculado a “reordenar un poco las cosas”.

“En materia de salud yo atiendo absolutamente todo. Delegaciones que viajan, que nación y provincia no terminan de ayudar, terminamos ayudando nosotros. Llega un momento que vos tenés que declarar la emergencia y que cada uno cumpla su rol. ¿Para qué quería gobernar la Argentina? ¿Para qué quería gobernar Santa Cruz? Bueno, entonces cada cosa en su lugar”, expresó.

Grasso dijo que es momento de dejar de crear cargos y que el ajuste lo pague la política.

“Los dirigentes políticos de Santa Cruz y de Gallegos, ¿no se dieron cuenta de que la gente está pidiendo otra cosa? Basta de crear cargos y meter a todo el mundo en la política, se terminó”, indicó.

“Generemos otra cosa. Pensemos en cómo reestructuramos el funcionamiento del Estado para que sea más eficiente, con la misma cantidad de gente, para poder de esta forma revalorizar el trabajo público que es fundamental”, agregó.

En esa línea, ponderó a los empleados públicos y dijo estar “totalmente en contra de lo que piensan Vidal y Milei”.

Grasso sostuvo que “es importantísimo el trabajo público para poder potenciarlo y después competir con el privado, cuando haya empleo privado”.

“Si no hay empleo privado va a ser muy difícil que vos cambies de matriz económica la provincia de Santa Cruz”, afirmó.

En esa línea, se mostró “preocupado” con el rumbo de la economía.

“Si no se llega a tomar un endeudamiento, va a ser muy difícil sostener los dos años que vienen”, advirtió.

Según indicó, junto al intendente de Calafate, Javier Belloni, se encuentran discutiendo “cómo salir adelante”.

“Tiene que estar otra gente, si sigue esta ya sabemos cómo va a terminar. Yo no quiero ser pájaro de mal agüero, pero uno lo está palpando, lo está viviendo”, señaló.

El intendente confió en que los próximos dos años el gobierno provincial “gobierne para todos”.

“Las cosas tienen que seguir avanzando en la ciudad. Somos capital. Todas las capitales crecen, todas las capitales tienen empuje. Cuando uno habla con los intendentes, más o menos pensamos lo mismo en materia de empuje y de crecimiento. Así que tiene que seguir por ese camino, no hay que relegar eso, no nos vamos a resignar”, expresó.

Y agregó: “En mí van a encontrar diálogo, charla, consensos, acuerdos. No va a haber resignación. Yo no voy a resignar nada de lo que hemos logrado durante todo este tiempo en Gallegos. Esto es lo que nosotros queremos profundizar y seguir con la alegría de la gente, sostener la economía, sostener lo cultural, lo social, lo deportivo”.

Por último, consultado por la salida de Moira Lanesan Sancho de la Secretaría de Comercio para asumir como diputada, Grasso dijo no centrarse en la pérdida sino en que “se gana un ejemplo de lo que hay que hacer en la ciudad y en la provincia”.

“Los funcionarios tienen que aprender a resolver los problemas que tiene la gente. Tampoco salir a prometer cosas como hicieron en la provincia o en la Nación que te dijeron que iba a ser maravilloso y mágico todo, y después tenés esta realidad. Se gana también en buscar el camino de que todos tienen que ir por eso. Escuchar al emprendedor, al comerciante, a la demanda que hoy se está teniendo y ser solidario con el resto”, expresó.

Además, destacó que “el Congreso de la Nación gana un muy buen elemento” a la hora de debatir. “Ojalá podamos elevar para arriba el discurso”, afirmó.

También aclaró que si bien Mercedes Neil está momentáneamente a cargo “va a seguir como Secretaria de Turismo”.

Uno de los nombres que se barajó como reemplazo de Lanesan Sancho fue Tania Sasso, quien se mostró agradecida pero rechazó el ofrecimiento.

“Es una excelente compañera que la conozco y tiene muy buenas referencias, pero tiene hijos chicos, está en Caleta, se entiende, se comprende”, expresó Grasso sobre su decisión.