César Alegre: "Las conciliaciones obligatorias son solamente para dilatar"

El Secretario General de ADOSAC cuestionó la ausencia de la presidenta del Consejo Provincial de Educación en el encuentro y reclamó la participación de “interlocutores válidos”. No hubo avances respecto al reclamo salarial y por los puestos de trabajo. Rechazó los descuentos y señaló que "van a utilizar la propia plata que le robaron al salario de los compañeros para pagar el aguinaldo”.

LA CIUDAD10 de diciembre de 2025
En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el Secretario General de ADOSAC, César Alegre, cuestionó al gobierno provincial y aseguró que “las conciliaciones obligatorias no resuelven nada y no se destraba el conflicto”.

El dirigente rechazó los descuentos aplicados a los docentes y sostuvo que son “ilegales”.

“Lamentablemente vemos la parcialidad del Ministerio del Trabajo. Nos ejecutaron en el medio de la conciliación obligatoria los descuentos y el Ministerio no hizo nada. Ayer hubo un silencio total respecto a la devolución o en este caso apoyando los descuentos que hizo el Consejo Provincial de Educación”, expresó.

“Como lo decía el gobernador en campaña, le robaron el salario a los compañeros y la pregunta que nos hacemos es que van a utilizar la propia plata que le robaron al salario de los compañeros para pagar el aguinaldo”, cuestionó.

Según indicó, los descuentos llegan a los $200.000, $500.000 y hasta $1.000.000 en algunos casos de la zona de la Cuenca.

Por otro lado, se refirió al reclamo salarial y señaló que “no hubo una oferta para el segundo semestre”.

“Tenemos la cláusula gatillo hasta el mes de diciembre y vamos a terminar un 12% por arriba de la inflación, pero insuficiente porque no se llega al costo de la canasta. El salario de un ingresante es de $1.200.000 aproximadamente y la canasta está en $1.600.000”, precisó. 

También indicó que no hubo precisiones respecto a los puestos de trabajo. Alegre se preguntó “si es el Consejo Provincial de Educación o el propio gobernador quien no quiere dar la discusión” sobre este tema, ya que habían anunciado que estaban garantizados y ahora no está claro.

“En la última reunión no estuvo la presidenta del Consejo pero los vocales nos dijeron taxativamente ‘sobre eso no vamos a responder’”, indicó. 

El dirigente criticó la ausencia de la titular del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, y reclamó la participación de “interlocutores válidos”.

“Que vaya alguien con poder de decisión porque si no se da en la práctica lo que venimos diciendo, las conciliaciones obligatorias son para no resolver nada y no se destraba el conflicto”, apuntó.

Según informó, no está definida la fecha de paritaria del mes de enero.

“Las familias tienen que saber que ADOSAC fue a la conciliación obligatoria sin medida de fuerza para solucionar las cosas y no se está solucionando nada. Nuestra intención siempre fue solucionar, los paros surgen desde que no hay una apertura del Consejo Provincial de Educación a dialogar verdaderamente, honestamente, de buena fe. No hubo propuesta salarial, pero tampoco se pudo solucionar la parte laboral”, expresó.

