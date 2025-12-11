De 24 a 328 millones: la Legislatura aumentó 1.200% el gasto en publicidad para el 2026

El pasado martes, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de Santa Cruz dio luz verde al Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos de la Legislatura para el ejercicio 2026, fijando el monto total en PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 00/100 ($27.341.584.878).

La cifra representa un incremento del 36,7% respecto al Presupuesto aprobado para el 2025, y está por encima de los costos inflacionarios previstos para todo el período (vale recordar que las estimaciones del INDEC y Consultoras privadas confirman para el 2025 una inflación de un 26% en todo el año).

Si bien el expediente del Presupuesto de la Cámara de Diputados fue aprobado por la mayoría oficialista, el debate de los legisladores se polarizó en dos puntos: la suba del 1.200% en publicidad y la situación de la planta permanente frente al personal político.

El dato que no pasó desapercibido es que esta misma semana, técnicos del Ministerio de Economía de la Provincia se apersonaron en las Comisiones de la Legislatura, para analizar el Presupuesto Provincial que contempla un importante déficit. En una exposición realizada en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, los técnicos describieron un escenario marcado por caída de ingresos, recortes nacionales, menor recaudación petrolera y presión financiera creciente, lo que llevó a plantear la necesidad de endeudamiento y una asistencia urgente para municipios en situación límite. La exposición, encabezada por Augusto Coloe, Mauro Agustín Castro y la licenciada Colombo, se desarrolló en la propia Legislatura y mostró un cuadro fiscal que los propios funcionarios calificaron como "preocupante, con arcas que no alcanzan para financiar el funcionamiento corriente del Estado". En ese contexto, Coloe describió una “situación complicada”, caracterizada por “muchos altibajos” y un derrumbe en la recaudación nacional que afecta de lleno a la coparticipación que reciben los municipios.

Esta situación es la que limita que en las paritarias, el Gobierno de Claudio Vidal pueda avanzar con un mejoramiento en los haberes de los empleados públicos, un escenario de "crisis" que pareciera no afecta a la Cámara de Diputados.

$ 328.824.312 en gastos de Publicidad

El dato más curioso del proyecto aprobado por mayoría por los legisladores de SER Santa Cruz, es la suba del 1.200% en concepto de “Publicidad y Propaganda” en comparación con las partidas que se habían dispuesto para el 2025.

En el expediente conteniendo el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos del 2025, la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Cruz tenía asignado $ 24.424.638,00 en el concepto de “Publicidad y Propaganda”. En el mismo ítem para el año entrante (2026), la Cámara de Diputados que preside el Vicegobernador Fabián Leguizamón, pide ahora la suma de $ 328.824.312,00 o sea una suba del 1.200% de un año al otro.

El incremento fue cuestionado por los legisladores que no pertenecen al Bloque de Por Santa Cruz, sobre todo por la falta de explicación sobre la desproporcionada suba, donde los diputados que pertenecen al oficialismo se remitieron a argumentar que las partidas también serían utilizadas para la difusión de las actividades de la Legislatura y programas como el UBA XXI.

Cabe recordar que una de las denuncias penales que el Tribunal de Cuentas de la Provincia presentó contra la gestión de Fabián Leguizamón, a través de la Vocal por la Minoría Política Dra. Karina Saúl, fue precisamente en el ítem “Publicidad”. La denuncia, que fue radicada el 29 de abril en la Fiscalía N° 2 de Río Gallegos, hablaba de uso indebido del Fondo Rotatorio, el alquiler de inmuebles que estarían a nombre del propio Vicegobernador, aportes económicos a fundaciones sin la debida documentación, y gastos en publicidad a medios sin la debida certificación o por períodos superiores al monto mensual acordado, entre otros puntos que le valieron una observación por presunto fraude y malversación de fondos públicos. En dicha oportunidad, con la presentación de la denuncia, se dio a conocer el listado de medios de comunicación de Río Gallegos y de la provincia que fueron favorecidos con la pauta publicitaria de la Legislatura.

También la suba del gasto en Publicidad de la Cámara de DIputados, se da en medio de las versiones que desde hace meses circulan sobre la apertura de un Multimedio que pertenecería al Vicegobernador, en calle Alcorta al 100 de la capital provincial, donde antes funcionaba una Inmobiliaria.

Más gastos: alquileres por 51 millones, 53 millones en arreglos e ingresos de cargos

Además de la descomunal partida peticionada para Publicidad y Propaganda, el expediente conteniendo el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 2026 de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, solicita se reserven $ 51.182.357,00 en el ítem “Alquileres”.

Es que el Vicegobernador Leguizamón decidió alquilar las oficinas ubicadas en la esquina de calles Sarmiento y Pellegrini, donde funcionaba hasta hace pocos meses la Jefatura de la Región VII° de la Gendarmería Nacional, que coordinaba las tareas de las Agrupaciones XVI° de Santa Cruz, y XIX° de Tierra del Fuego.

Según resolvió Leguizamón y explicaron los legisladores del oficialismo en la Comisión que trató el Presupuesto de la Cámara, se alquilará dicho espacio como “un nuevo Anexo”, buscando “descomprimir espacios de trabajo para el personal, incluyendo la planta permanente”. Dichas oficinas se sumarán a los alquileres que ya la Legislatura abona con recursos públicos.

También el despacho determina una suma de $ 53.488.922,00 para “Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales” sin precisar si tales arreglos corresponden al nuevo Anexo o si allí están incluidas partidas para el edificio central de la Cámara de Diputados, disponiendo así que más de 100 millones sean destinados entre alquileres y mantenimiento.

100 cargos más

Por otro lado, la Secretaría Administrativa de la Legislatura destacó en su informe, una política de reducción del gasto de personal, al pasar de 823 sueldos pagados en noviembre de 2023 a solo 635 empleados activos en 2025.

Pero aunque el gasto de personal efectivo se redujo, la estructura presupuestaria de 2026 prevé más cupos para cargos políticos: hoy hay 635 empleados pero se presupuestó que esto ascienda a 739 cargos para 2026 (104 más), los que serán divididos de la siguiente manera: veinticinco (25) Autoridades Superiores, doscientos tres (203) Personal Superior (Asesores, Secretarios, Prosecretario, Directores, Subdirectores, Auxiliares de Primera, Segunda y Tercera e Iniciales sin estabilidad), sesenta y cuatro (64) Personal Jefaturas Políticas Departamento, División Sección; ciento cuatro (104) Personal de Bloque, trescientos cuarenta y tres (343) Personal Planta Permanente; y cero (0) Contratados.

De este total de 739 previstos para el próximo año, solo 343 son empleados con planta permanente, que no perciben en sus haberes los ítems por cargos jerárquicos que si reciben el resto de los cargos políticos.

La votación del despacho se realizó de manera inmediata por moción del oficialismo, a pesar de la solicitud de la oposición de postergar la decisión, y se votó de la siguiente manera: