Santa Cruz oficializó asuetos por las fiestas y el receso administrativo 2025-2026

El Gobierno provincial dispuso asueto para el 24, 26 y 31 de diciembre y el 2 de enero, y estableció un receso que abarcará enero y febrero de 2026. Las medidas alcanzan a toda la Administración Pública y buscan ordenar el funcionamiento estatal durante el verano.

El Gobierno de Santa Cruz oficializó este jueves el esquema de asuetos por las fiestas de fin de año y el Receso Administrativo 2025-2026, mediante los Decretos N.º 1128 y N.º 1129 firmados por el gobernador Claudio Vidal y la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio.

El Decreto N.º 1128/25 establece asueto administrativo para los días 24, 26 y 31 de diciembre de 2025, y 2 de enero de 2026. La medida alcanza a todo el personal de la Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada, además de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado. El Ejecutivo invitó a municipios, comisiones de fomento y otros poderes del Estado a adherir a la disposición, garantizando en todos los casos la continuidad de los servicios esenciales.

En paralelo, el Decreto N.º 1129, fechado el 10 de diciembre en Río Gallegos, establece el Receso Administrativo Anual desde su entrada en vigencia y durante los meses de enero y febrero de 2026. La normativa alcanza a la Administración Pública Provincial, organismos descentralizados, empresas y sociedades del Estado.

Entre los puntos principales, el decreto dispone:

  • Suspensión de los plazos procesales administrativos durante todo enero de 2026.
  • Prioridad en el uso de la Licencia Anual Ordinaria 2025, que deberá ser usufructuada preferentemente durante el receso.
  • Obligatoriedad de otorgar licencias pendientes de años anteriores antes de autorizar la correspondiente al período 2025, con el fin de evitar acumulación.
  • Horario especial de atención de 10:00 a 16:00 durante enero, salvo organismos que requieran un esquema distinto por la naturaleza de sus tareas.

El Gobierno provincial remarcó que, pese al receso, deberá garantizarse la continuidad de los servicios esenciales. Para ello, se instruyó a las áreas administrativas a mantener una dotación mínima de personal, con especial atención en:

  • Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.
  • Ministerio de Salud y Ambiente, particularmente en áreas críticas.
  • Ministerio de Seguridad, en lo referido a la Policía de la Provincia.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca ordenar el funcionamiento estatal durante el período estival, facilitar la organización del personal ante las celebraciones de fin de año y asegurar la prestación de servicios básicos en toda la provincia.

 

