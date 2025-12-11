Santa Cruz oficializó asuetos por las fiestas y el receso administrativo 2025-2026

De 24 a 328 millones: la Legislatura aumentó 1.200% el gasto en publicidad para el 2026
El Vicegobernador Fabián Leguizamón pidió aumentar 1.200% las partidas en concepto de publicidad para el 2026. Así se desprende del Presupuesto legislativo aprobado en la Cámara de Diputados para el año próximo. La descomunal partida presupuestaria destinada a Publicidad se da en medio de una seria crisis económica que atraviesa la provincia, y que el Gobierno de Claudio Vidal pone como argumento para no generar subas en las paritarias de los empleados públicos.