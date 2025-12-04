Matías Treppo: “Necesitamos y merecemos una nueva ley de coparticipación”

El próximo 7 de diciembre, la localidad de Perito Moreno celebrará su 98° aniversario.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, el intendente Matías Treppo dijo que están ultimando detalles del acto protocolar y el festejo en las calles. Además, llamó a debatir una nueva ley de coparticipación.

“Estamos muy contentos de estar trabajando todos de cara a un nuevo aniversario y también a un nuevo inicio de temporada turística”, indicó.

Treppo destacó que su gestión tiene como eje “saldar deuda de obras que estaban hace mucho tiempo sin terminar”.

Según indicó, algunas con aportes nacionales como la Planta de Tratamientos Cloacales. “Está compensándose la desneutralización porque comenzó después de dos años y medio de estar paralizada, logramos que eso se revierta, es muy necesaria”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que “en Perito se naturalizó una frase que es 'obra que arranca esta gestión, obra que termina'”. “Eso también hace al imaginario que se está generando en pos del beneficio de los peritenses, estamos muy conformes”, expresó.

Por otro lado, detalló que lo que falta “son mayores recursos para poder tener una administración un poco más soberana para poder generar mayor recomposición en los trabajadores”.

“Estamos en ese camino, estamos trabajando. Lo que nos falta siempre tratamos de conseguirlo. Pero ojalá que se reactive la economía porque de verdad que para nosotros es un esfuerzo tremendo lo que hacemos para poder sostener las administraciones municipales”, señaló.

Treppo aseguró que se cuidan los recursos y “no hay despilfarro o un descontrol en las cuentas, todo lo contrario”.”Siempre hemos saneado la cuestión fiscal, hemos dejado de utilizar los recursos que por años se utilizaron que eran los adelantos y descubiertos pero 2026 va a ser muy duro y esperemos que si lo tenemos que hacer, sea en pos de un desarrollo”, indicó.

En ese sentido, remarcó la importancia de discutir una nueva ley de coparticipación.

“Nosotros necesitamos y lo merecemos todos los intendentes que estamos administrando de manera eficiente y cuidadosamente todos los recursos, sin despilfarrar ni nada por el estilo”, expresó.

“Hemos demostrado a lo largo de estos dos años austeridad en el manejo de los recursos y responsabilidad, por sobre todo. Y dar cumplimiento también, yendo a una cuestión de plataforma electoral, era un punto derogar la Ley de Lemas y también era la actualización de una nueva ley de coparticipación”, recordó.

“Ojalá el 2026 sea el año en que se salde esa deuda histórica”, afirmó.

Por último, consultado por el pago del aguinaldo, se comprometió a “hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder cumplir con lo que marca la ley, como lo hemos hecho desde el primer aguinaldo que nos tocó atravesar”.

Sin embargo, advirtió que diciembre “es un mes difícil”.

“Hoy abonamos los sueldos en su totalidad y esto es muy importante. Queremos dar cumplimiento a lo que marca la normativa, que es un derecho para todos los trabajadores. Es tremendo para nosotros. Imagínense que coparticipamos $650 millones y Perito Moreno necesita $800 millones para pagar los sueldos. El poder cumplir con nuestras obligaciones habla de una administración ordenada porque si no sería imposible”, aseguró.

Además de la coparticipación, el Municipio cuenta con la recaudación a través de tributos. Para evitar una suba de impuestos, Treppo dijo que se busca “aumentar el porcentaje de cobrabilidad”.

“Es ahí donde nosotros vamos a seguir haciendo pie para poder afrontar las obligaciones. Si antes nos pagaban de cada 10, 5 peritenses tenemos que trabajar con transparencia, con presencia en las casas y con mejoramiento de los servicios para que aumentemos esa cantidad de vecinos”, remarcó.