Moira Lanesan Sancho: “Vi un bloque unido y con ganas”

El FMI insiste en que Argentina debe cumplir con la meta de reservasACTUALIDAD04 de diciembre de 2025
Dijo que el gobierno debe aprovechar la “ventana de oportunidad” que se le presenta para diagramar un marco cambiario y monetario coherente.
Tras jurar como diputada nacional por Fuerza Santacruceña, Moira Lanesan Sancho habló con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, y se mostró optimista con el trabajo que realizarán en la Cámara.
“Estoy muy contenta. Me acompañó Pablo, me acompañó mi familia también y amigos y amigas de Gallegos y de acá. La verdad que fue muy lindo porque es tener tres manos, empezar a conocer a todos los patagónicos”, indicó.
Y agregó: “Quizás uno a veces es muy individualista, ver que todos tenemos hoy las mismas problemáticas en lo que respecta al sector patagónico está bueno porque ya planificamos agendas. Vamos a ver cómo empezar a encarar este 2026. Voy optimista”.
Según indicó, ya pudo charlar con sus pares de bloque. “Es mucha gente, de Provincia de Buenos Aires había bastantes con los que me había tocado al lado y arriba en la espalda varios de la zona norte. El lunes habíamos tenido nuestra primera reunión de bloque que ahí fue donde nos conocimos todos, nos pusimos a charlar, después te vas conociendo las caras y al otro día es más ameno”, relató.
Por otro lado, se diferenció del diputado Jairo Guzmán. “Yo lo saludé muy amablemente, como soy yo, y no se frenó para charlar conmigo. Pero no le voy a dar mi energía a una persona que no proyecta nada, no voy a hablar de él porque le estoy dando energía y le estoy dando entidad, así ganó Milei. Es una pelea mediática que la inventa él porque viven de eso, pero yo no vivo de eso, yo trabajo todos los días, yo tengo proyectos, siempre estoy escuchando y tratando de hacer algo para que estemos todos mejor”, expresó.
Lanesan Sancho aseguró que asumir como diputada “es una responsabilidad tremenda”.
“Estuve muy acompañada por Anita Ianni. Son 45 comisiones, obviamente que no vamos a poder llegar los tres a todas las comisiones, pero cada uno se anotó en otras distintas, entonces ya vamos a tener agenda juntos, de trabajo, y eso es lo que nosotros buscamos. Armar la agenda de verdad, así que vamos a trabajar en eso”, indicó.
A la hora de jurar, lo hizo “por los santacruceños y las santacruceñas, por construir juntos una Argentina más unida y federal y porque todas las voces sean escuchadas”.
“Todos tenemos siempre algo para debatir o para decir y creo que eso a mí también me pasaba antes cuando estaba en el sector comercial hasta que lo conocí a Pablo, y lo hablé ayer como vecina, cómo me gustaría a mí que alguien vaya y me represente y me escuche”, expresó.
Consultada por los futuros debates dentro de la Cámara consideró que “hay que esperar”.
“Todos los que fueron hoy a ser la primera minoría o acompañaron, cuando vean que no es lo mismo que lo que somos nosotros se va a acomodar. Y también hay que trabajar fuertemente”, expresó.
Por último, dijo que vio al bloque de Unión por la Patria “unido”.
“Vi un bloque con ganas y vi un bloque que está todo el tiempo pensando y analizando. Hay gente muy formada, que no es lo que se ve hoy del otro lado. La gran mayoría politólogos, formados, sentados, escribiendo, analizando, con equipos, yo sentí un bloque unido”, afirmó.
El Secretario Administrativo de ADOSAC anunció una medida de fuerza en rechazo a los descuentos aplicados por el gobierno provincial. Dijo que en algunos casos llegan a los $800.000. También advirtió que si las autoridades persisten en esta actitud peligra el inicio del ciclo lectivo 2026.
La indigencia se redujo a 6,8%. Son datos referidos al tercer trimestre
La exbrigadista convocó a manifestarse hoy a las 17 horas en defensa de la Ley de Glaciares. “Pensar la sustentabilidad económica y la sustentabilidad de la vida tiene que ver con proteger esta y otras leyes”, expresó.
Es por la suba de costos y caída de demanda
Javier Milei congeló el bono hace ya casi dos años de modo que su impacto en las cuentas públicas quedó completamente licuado merced el avance de la inflación.
La senadora electa de La Libertad Avanza por Río Negro no podrá asumir este viernes. Su caso vuelve a la Comisión de Asuntos Constitucionales tras un acuerdo entre los bloques y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en medio de cuestionamientos por una causa de drogas en EE.UU. y presuntos vínculos con el narcotráfico.
Al igual que el gobierno de Donald Trump, la gestión de Javier Milei prepara el terreno para buscar en la inmigración un nuevo chivo expiatorio.
El periodista Ángel de Brito contó que la banda se disolverá por al menos un año.
Un avance histórico en la lucha contra el dengue: La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil aprobó la Butantan-DV, la primera vacuna de una sola dosis contra la enfermedad. Desarrollada por el Instituto Butantan, estará disponible para personas de 12 a 59 años en el Programa Nacional de Inmunizaciones a partir de 2026.
Asumirá como senadora nacional el próximo 10 de diciembre. Alejandra Monteoliva la reemplaza en la cartera.
Luis González, referente de los jubilados de YCRT, confirmó que este miércoles asistirán a la Cámara de Diputados para exponer la demora en el pago del complemento jubilatorio, un ingreso clave para quienes cobran alrededor de $400.000. Señaló que el retraso se agravó en el último año y ya alcanza los 30 días.
El diputado nacional electo instó a ser una oposición “consciente y estudiosa“ que “deje de hacer del Congreso un circo”. Aseguró que se opondrán a lo que haya que oponerse y acompañarán lo que tengan que acompañar. Pondrán especial atención a temas como Glaciares y Minería.