Moira Lanesan Sancho: “Vi un bloque unido y con ganas”

Tras jurar como diputada nacional por Fuerza Santacruceña, Moira Lanesan Sancho habló con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, y se mostró optimista con el trabajo que realizarán en la Cámara.

“Estoy muy contenta. Me acompañó Pablo, me acompañó mi familia también y amigos y amigas de Gallegos y de acá. La verdad que fue muy lindo porque es tener tres manos, empezar a conocer a todos los patagónicos”, indicó.

Y agregó: “Quizás uno a veces es muy individualista, ver que todos tenemos hoy las mismas problemáticas en lo que respecta al sector patagónico está bueno porque ya planificamos agendas. Vamos a ver cómo empezar a encarar este 2026. Voy optimista”.

Según indicó, ya pudo charlar con sus pares de bloque. “Es mucha gente, de Provincia de Buenos Aires había bastantes con los que me había tocado al lado y arriba en la espalda varios de la zona norte. El lunes habíamos tenido nuestra primera reunión de bloque que ahí fue donde nos conocimos todos, nos pusimos a charlar, después te vas conociendo las caras y al otro día es más ameno”, relató.

Por otro lado, se diferenció del diputado Jairo Guzmán. “Yo lo saludé muy amablemente, como soy yo, y no se frenó para charlar conmigo. Pero no le voy a dar mi energía a una persona que no proyecta nada, no voy a hablar de él porque le estoy dando energía y le estoy dando entidad, así ganó Milei. Es una pelea mediática que la inventa él porque viven de eso, pero yo no vivo de eso, yo trabajo todos los días, yo tengo proyectos, siempre estoy escuchando y tratando de hacer algo para que estemos todos mejor”, expresó.

Lanesan Sancho aseguró que asumir como diputada “es una responsabilidad tremenda”.

“Estuve muy acompañada por Anita Ianni. Son 45 comisiones, obviamente que no vamos a poder llegar los tres a todas las comisiones, pero cada uno se anotó en otras distintas, entonces ya vamos a tener agenda juntos, de trabajo, y eso es lo que nosotros buscamos. Armar la agenda de verdad, así que vamos a trabajar en eso”, indicó.

A la hora de jurar, lo hizo “por los santacruceños y las santacruceñas, por construir juntos una Argentina más unida y federal y porque todas las voces sean escuchadas”.

“Todos tenemos siempre algo para debatir o para decir y creo que eso a mí también me pasaba antes cuando estaba en el sector comercial hasta que lo conocí a Pablo, y lo hablé ayer como vecina, cómo me gustaría a mí que alguien vaya y me represente y me escuche”, expresó.

Consultada por los futuros debates dentro de la Cámara consideró que “hay que esperar”.

“Todos los que fueron hoy a ser la primera minoría o acompañaron, cuando vean que no es lo mismo que lo que somos nosotros se va a acomodar. Y también hay que trabajar fuertemente”, expresó.

Por último, dijo que vio al bloque de Unión por la Patria “unido”.

“Vi un bloque con ganas y vi un bloque que está todo el tiempo pensando y analizando. Hay gente muy formada, que no es lo que se ve hoy del otro lado. La gran mayoría politólogos, formados, sentados, escribiendo, analizando, con equipos, yo sentí un bloque unido”, afirmó.