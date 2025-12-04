Miguel Del Plá: “Mañana vamos a realizar un paro de 24 horas”

El FMI insiste en que Argentina debe cumplir con la meta de reservasACTUALIDAD04 de diciembre de 2025
Dijo que el gobierno debe aprovechar la “ventana de oportunidad” que se le presenta para diagramar un marco cambiario y monetario coherente.
El Secretario Administrativo de ADOSAC anunció una medida de fuerza en rechazo a los descuentos aplicados por el gobierno provincial. Dijo que en algunos casos llegan a los $800.000. También advirtió que si las autoridades persisten en esta actitud peligra el inicio del ciclo lectivo 2026.LA PROVINCIA 04 de diciembre de 2025El Mediador
En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Miguel Del Plá, Secretario Administrativo de ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz), anunció un paro de 24 horas para este viernes ante la falta de respuesta por parte de las autoridades provinciales.
Según indicó, durante la audiencia en el Ministerio de Trabajo, el gobierno rechazó la posibilidad de dar marcha atrás con los descuentos.
“Nosotros vinimos hoy acá a tratar de lograr que el gobierno revea la decisión de descontar los días que ha sido muy, muy grave. Estamos reclamando que esto se revea porque por otra parte se ha producido de forma ilegal. Cuando rompemos una conciliación obligatoria, nos meten multa o nos acusan de cualquier cosa y resulta que al gobierno le permiten que produzca una modificación real tan grave como quitarle del bolsillo a la gente, en algunos casos, la mitad de su salario”, expresó.
Del Plá aseguró que la medida “ha perjudicado muchísimo a los compañeros”. “Habida cuenta de que el Ministerio no le obliga a la patronal a cumplir con la conciliación obligatoria, nosotros también nos consideramos liberados y el día de mañana, por mandato del Congreso, si hoy no se obtenía una respuesta a este problema, vamos a realizar un paro de 24 horas”, anunció.
El dirigente señaló que las autoridades argumentan que el gremio rechazó una oferta y “como dentro de todo el paquete estaba el tema de la devolución de los días” no darán marcha atrás.
“No es cierto, están falseando totalmente la verdad. El 90% de esas ofertas, salvo la cuestión salarial, nosotros las habíamos aceptado. Solamente que había una cantidad de temas que tenían que ver con lo salarial, donde el gobierno no avanzó, y eso es lo que motivó las acciones que nosotros realizamos. Pero de ninguna manera habíamos rechazado ni la devolución de los días, ni la recuperación de los puestos de trabajo que se puedan caer con motivo de cierres de cursos a fin de año o el año que viene”, remarcó.
En ese sentido, aseguró que el gobierno “está intentando justificarse en que lo hace por determinada actitud que ha tenido el gremio”. “Es muy rebuscado, muy vergonzoso y muy desleal de parte de las autoridades”, afirmó.
Del Plá señaló que en esta oportunidad los descuentos fueron “muchos” y a”miles de docentes”.
“Llegamos a montos de $600.000 y hasta $800.000, hay de todo”, indicó.
Para finalizar, cuestionó al gobierno por quere “disciplinar” a la ADOSAC y a la docencia”. “No será el último gobierno que fracase en ese propósito, sinceramente. Nuestro gremio es un gremio muy fuerte, muy unido y va a dar pelea en todas las circunstancias. Y si esto sigue así, que no esperen que vaya a iniciar normalmente el ciclo lectivo que viene”, advirtió.
La indigencia se redujo a 6,8%. Son datos referidos al tercer trimestre
La exbrigadista convocó a manifestarse hoy a las 17 horas en defensa de la Ley de Glaciares. “Pensar la sustentabilidad económica y la sustentabilidad de la vida tiene que ver con proteger esta y otras leyes”, expresó.
La diputada nacional aseguró que el bloque de Fuerza Patria “está todo el tiempo pensando y analizando”. “Yo sentí un bloque unido”, afirmó. Apostó a “trabajar fuertemente” y consideró que “todo se va a acomodar con el tiempo”.
El intendente de Perito Moreno aseguró que se administra “de manera eficiente y cuidando todos los recursos, sin despilfarrar”. “Coparticipamos $650 millones y Perito Moreno necesita $800 millones para pagar los sueldos. El poder cumplir con nuestras obligaciones habla de una administración ordenada porque si no sería imposible”, aseguró. “Ojalá 2026 sea el año en que se salde esa deuda histórica”, afirmó.
El diputado señaló que hoy fue invitada el área de Economía para dar detalles del proyecto y responder consultas de los legisladores. Confió en que el proyecto se debatirá durante este mes, más allá de las diferencias ideológicas. “Tenemos que ser lo más responsables posible”, expresó.
El diputado nacional electo instó a ser una oposición “consciente y estudiosa“ que “deje de hacer del Congreso un circo”. Aseguró que se opondrán a lo que haya que oponerse y acompañarán lo que tengan que acompañar. Pondrán especial atención a temas como Glaciares y Minería.
La Secretaria de Turismo dijo que la reapertura del servicio que une Calafate, Santiago de Chile y San Pablo “es muy conveniente”. Estará disponible hasta mediados de marzo y, dependiendo de la operatoria, podrían sumarse frecuencias.
Los agentes de la Administración Pública cobrarán el miércoles 3, mientras que las autoridades superiores percibirán sus haberes el 9 de diciembre.
El periodista Ángel de Brito contó que la banda se disolverá por al menos un año.
Un avance histórico en la lucha contra el dengue: La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil aprobó la Butantan-DV, la primera vacuna de una sola dosis contra la enfermedad. Desarrollada por el Instituto Butantan, estará disponible para personas de 12 a 59 años en el Programa Nacional de Inmunizaciones a partir de 2026.
Asumirá como senadora nacional el próximo 10 de diciembre. Alejandra Monteoliva la reemplaza en la cartera.
Luis González, referente de los jubilados de YCRT, confirmó que este miércoles asistirán a la Cámara de Diputados para exponer la demora en el pago del complemento jubilatorio, un ingreso clave para quienes cobran alrededor de $400.000. Señaló que el retraso se agravó en el último año y ya alcanza los 30 días.
