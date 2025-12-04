Miguel Del Plá: “Mañana vamos a realizar un paro de 24 horas”

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Miguel Del Plá, Secretario Administrativo de ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz), anunció un paro de 24 horas para este viernes ante la falta de respuesta por parte de las autoridades provinciales.

Según indicó, durante la audiencia en el Ministerio de Trabajo, el gobierno rechazó la posibilidad de dar marcha atrás con los descuentos.

“Nosotros vinimos hoy acá a tratar de lograr que el gobierno revea la decisión de descontar los días que ha sido muy, muy grave. Estamos reclamando que esto se revea porque por otra parte se ha producido de forma ilegal. Cuando rompemos una conciliación obligatoria, nos meten multa o nos acusan de cualquier cosa y resulta que al gobierno le permiten que produzca una modificación real tan grave como quitarle del bolsillo a la gente, en algunos casos, la mitad de su salario”, expresó.

Del Plá aseguró que la medida “ha perjudicado muchísimo a los compañeros”. “Habida cuenta de que el Ministerio no le obliga a la patronal a cumplir con la conciliación obligatoria, nosotros también nos consideramos liberados y el día de mañana, por mandato del Congreso, si hoy no se obtenía una respuesta a este problema, vamos a realizar un paro de 24 horas”, anunció.

El dirigente señaló que las autoridades argumentan que el gremio rechazó una oferta y “como dentro de todo el paquete estaba el tema de la devolución de los días” no darán marcha atrás.

“No es cierto, están falseando totalmente la verdad. El 90% de esas ofertas, salvo la cuestión salarial, nosotros las habíamos aceptado. Solamente que había una cantidad de temas que tenían que ver con lo salarial, donde el gobierno no avanzó, y eso es lo que motivó las acciones que nosotros realizamos. Pero de ninguna manera habíamos rechazado ni la devolución de los días, ni la recuperación de los puestos de trabajo que se puedan caer con motivo de cierres de cursos a fin de año o el año que viene”, remarcó.

En ese sentido, aseguró que el gobierno “está intentando justificarse en que lo hace por determinada actitud que ha tenido el gremio”. “Es muy rebuscado, muy vergonzoso y muy desleal de parte de las autoridades”, afirmó.

Del Plá señaló que en esta oportunidad los descuentos fueron “muchos” y a”miles de docentes”.

“Llegamos a montos de $600.000 y hasta $800.000, hay de todo”, indicó.

Para finalizar, cuestionó al gobierno por quere “disciplinar” a la ADOSAC y a la docencia”. “No será el último gobierno que fracase en ese propósito, sinceramente. Nuestro gremio es un gremio muy fuerte, muy unido y va a dar pelea en todas las circunstancias. Y si esto sigue así, que no esperen que vaya a iniciar normalmente el ciclo lectivo que viene”, advirtió.