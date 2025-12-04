Andrea Torres: “El gobierno permite la voracidad de las empresas a cualquier precio”

Organizaciones ambientales convocan a manifestarse en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno nacional. En el Calafate, el encuentro será frente a la Intendencia del Parque Nacional los Glaciares (Libertador 1302) y en El Chaltén, en el mástil central de la Avenida Güemes.

En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la ex brigadista Andrea Torres destacó la importancia de defender la zona periglacial.

“Para que entendamos, es la parte de roca o la parte que sostiene al hielo, el frío del hielo, que después va a construir el agua que vamos a beber o para agricultura”, explicó.

“No es que se piensa solo en Mendoza, solo en el glaciar Perito Moreno, solo en San Juan sino que tiene que ver con el agua en general. El 70% del agua que vamos a tomar está en los glaciares acá en Argentina y el otro 30% está en los acuíferos, entonces el ambiente periglacial mantiene ese agua congelada”, agregó.

Por otro lado, destacó que la Ley de Glaciares “piensa en la Antártida Argentina”.

“Es un pensamiento general sobre el territorio y es importante porque recordemos que una de las primeras cosas que hizo el presidente Milei fue saludar a la jefa del Comando Sur en Ushuaia, se vistió traje militar y fue para allá, a la Antártida. Tenemos que ampliar la mirada y no cerrarnos solamente en la minería”, manifestó.

En esa línea, destacó que la Antártida “es un lugar de soberanía, de agua y donde también puede haber explotación hidrocarburífera”.

“Pensar la sustentabilidad económica y la sustentabilidad de la vida tiene que ver con proteger esta y otras leyes. Pensar en la Ley de Glaciares es pensar en el agua, pensar en la Antártida, pensar en el territorio”, insistió.

Torres recordó que en 2019 el expresidente Mauricio Macri intentó modificar la ley pero “no tuvo consenso social”.

En este caso, consideró que el gobierno “no está desregulando sino permitiendo la voracidad y la eliminación de normativas para que las empresas puedan hacer lo que quieran sin gastar más dinero”.

“Es la maximización de ganancias a cualquier precio, que es el precio de la vida nuestra”, remarcó.