Andrea Torres: “El gobierno permite la voracidad de las empresas a cualquier precio”

El FMI insiste en que Argentina debe cumplir con la meta de reservasACTUALIDAD04 de diciembre de 2025
Dijo que el gobierno debe aprovechar la “ventana de oportunidad” que se le presenta para diagramar un marco cambiario y monetario coherente.
La exbrigadista convocó a manifestarse hoy a las 17 horas en defensa de la Ley de Glaciares. “Pensar la sustentabilidad económica y la sustentabilidad de la vida tiene que ver con proteger esta y otras leyes”, expresó.LA PROVINCIA 04 de diciembre de 2025El Mediador
Organizaciones ambientales convocan a manifestarse en rechazo a la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno nacional. En el Calafate, el encuentro será frente a la Intendencia del Parque Nacional los Glaciares (Libertador 1302) y en El Chaltén, en el mástil central de la Avenida Güemes.
En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, la ex brigadista Andrea Torres destacó la importancia de defender la zona periglacial.
“Para que entendamos, es la parte de roca o la parte que sostiene al hielo, el frío del hielo, que después va a construir el agua que vamos a beber o para agricultura”, explicó.
“No es que se piensa solo en Mendoza, solo en el glaciar Perito Moreno, solo en San Juan sino que tiene que ver con el agua en general. El 70% del agua que vamos a tomar está en los glaciares acá en Argentina y el otro 30% está en los acuíferos, entonces el ambiente periglacial mantiene ese agua congelada”, agregó.
Por otro lado, destacó que la Ley de Glaciares “piensa en la Antártida Argentina”.
“Es un pensamiento general sobre el territorio y es importante porque recordemos que una de las primeras cosas que hizo el presidente Milei fue saludar a la jefa del Comando Sur en Ushuaia, se vistió traje militar y fue para allá, a la Antártida. Tenemos que ampliar la mirada y no cerrarnos solamente en la minería”, manifestó.
En esa línea, destacó que la Antártida “es un lugar de soberanía, de agua y donde también puede haber explotación hidrocarburífera”.
“Pensar la sustentabilidad económica y la sustentabilidad de la vida tiene que ver con proteger esta y otras leyes. Pensar en la Ley de Glaciares es pensar en el agua, pensar en la Antártida, pensar en el territorio”, insistió.
Torres recordó que en 2019 el expresidente Mauricio Macri intentó modificar la ley pero “no tuvo consenso social”.
En este caso, consideró que el gobierno “no está desregulando sino permitiendo la voracidad y la eliminación de normativas para que las empresas puedan hacer lo que quieran sin gastar más dinero”.
“Es la maximización de ganancias a cualquier precio, que es el precio de la vida nuestra”, remarcó.
El Secretario Administrativo de ADOSAC anunció una medida de fuerza en rechazo a los descuentos aplicados por el gobierno provincial. Dijo que en algunos casos llegan a los $800.000. También advirtió que si las autoridades persisten en esta actitud peligra el inicio del ciclo lectivo 2026.
La indigencia se redujo a 6,8%. Son datos referidos al tercer trimestre
La diputada nacional aseguró que el bloque de Fuerza Patria “está todo el tiempo pensando y analizando”. “Yo sentí un bloque unido”, afirmó. Apostó a “trabajar fuertemente” y consideró que “todo se va a acomodar con el tiempo”.
El intendente de Perito Moreno aseguró que se administra “de manera eficiente y cuidando todos los recursos, sin despilfarrar”. “Coparticipamos $650 millones y Perito Moreno necesita $800 millones para pagar los sueldos. El poder cumplir con nuestras obligaciones habla de una administración ordenada porque si no sería imposible”, aseguró. “Ojalá 2026 sea el año en que se salde esa deuda histórica”, afirmó.
El diputado señaló que hoy fue invitada el área de Economía para dar detalles del proyecto y responder consultas de los legisladores. Confió en que el proyecto se debatirá durante este mes, más allá de las diferencias ideológicas. “Tenemos que ser lo más responsables posible”, expresó.
El diputado nacional electo instó a ser una oposición “consciente y estudiosa“ que “deje de hacer del Congreso un circo”. Aseguró que se opondrán a lo que haya que oponerse y acompañarán lo que tengan que acompañar. Pondrán especial atención a temas como Glaciares y Minería.
La Secretaria de Turismo dijo que la reapertura del servicio que une Calafate, Santiago de Chile y San Pablo “es muy conveniente”. Estará disponible hasta mediados de marzo y, dependiendo de la operatoria, podrían sumarse frecuencias.
Los agentes de la Administración Pública cobrarán el miércoles 3, mientras que las autoridades superiores percibirán sus haberes el 9 de diciembre.
El periodista Ángel de Brito contó que la banda se disolverá por al menos un año.
Un avance histórico en la lucha contra el dengue: La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil aprobó la Butantan-DV, la primera vacuna de una sola dosis contra la enfermedad. Desarrollada por el Instituto Butantan, estará disponible para personas de 12 a 59 años en el Programa Nacional de Inmunizaciones a partir de 2026.
Asumirá como senadora nacional el próximo 10 de diciembre. Alejandra Monteoliva la reemplaza en la cartera.
Luis González, referente de los jubilados de YCRT, confirmó que este miércoles asistirán a la Cámara de Diputados para exponer la demora en el pago del complemento jubilatorio, un ingreso clave para quienes cobran alrededor de $400.000. Señaló que el retraso se agravó en el último año y ya alcanza los 30 días.
