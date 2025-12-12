Allanamiento en la finca vinculada a dirigentes de la AFA: encontraron 45 autos de lujo y 7 motos

Carlos Presti juró como nuevo ministro de Defensa: "La vamos a romper toda"EL PAIS12 de diciembre de 2025
Vestido de uniforme, el teniente general prestó su juramento ante el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Todos los vehículos son propiedad de la firma Real Central SRL, según indicaron fuentes judiciales a la Agencia NAACTUALIDAD12 de diciembre de 2025
En el allanamiento de la finca de Pilar, ordenado por el juez Daniel Rafecas, hallaron 45 autos de lujo y/o de colección, 7 motos de alta cilindrada y 2 kartings, todos propiedad de la firma Real Central SRL.
La finca en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, es atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, en el marco de una investigación patrimonial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.
Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.
El procedimiento comprende la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble. Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que se encontraron en el predio.
La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Futbol Argentino
Vestido de uniforme, el teniente general prestó su juramento ante el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
Todos los vehículos son propiedad de la firma Real Central SRL, según indicaron fuentes judiciales a la Agencia NA
En la misma jornada se oficializaron otras designaciones relevantes en la Jefatura de Gabinete
HBO mostró un adelanto de la exitosa serie que se estrenará el 3 de abril del 2026.
En la misma jornada se oficializaron otras designaciones relevantes en la Jefatura de Gabinete
Javier Milei presentará en las próximas horas el proyecto de reforma laboral elaborado a espaldas de los representantes de los trabajadores y que, se prevé, promete recortar derechos largamente conquistados por la clase trabajadora.
Dijo que el gobierno debe aprovechar la “ventana de oportunidad” que se le presenta para diagramar un marco cambiario y monetario coherente.
La indigencia se redujo a 6,8%. Son datos referidos al tercer trimestre
La diputada nacional aseguró que el bloque de Fuerza Patria “está todo el tiempo pensando y analizando”. “Yo sentí un bloque unido”, afirmó. Apostó a “trabajar fuertemente” y consideró que “todo se va a acomodar con el tiempo”.
Es por la suba de costos y caída de demanda
Javier Milei presentará en las próximas horas el proyecto de reforma laboral elaborado a espaldas de los representantes de los trabajadores y que, se prevé, promete recortar derechos largamente conquistados por la clase trabajadora.
El intendente de Río Gallegos instó a la gestión de Claudio Vidal a gobernar “para todos”. Al cumplirse 6 años de su llegada al frente de la Municipalidad afirmó: “No voy a resignar nada de lo que hemos logrado durante todo este tiempo, queremos profundizar y sostener la economía, lo cultural, lo social y lo deportivo”.
El Gobierno provincial dispuso asueto para el 24, 26 y 31 de diciembre y el 2 de enero, y estableció un receso que abarcará enero y febrero de 2026. Las medidas alcanzan a toda la Administración Pública y buscan ordenar el funcionamiento estatal durante el verano.
El Gobierno envió este jueves al Senado la iniciativa que buscará aprobar en sesiones extraordinarias
El Vicegobernador Fabián Leguizamón pidió aumentar 1.200% las partidas en concepto de publicidad para el 2026. Así se desprende del Presupuesto legislativo aprobado en la Cámara de Diputados para el año próximo. La descomunal partida presupuestaria destinada a Publicidad se da en medio de una seria crisis económica que atraviesa la provincia, y que el Gobierno de Claudio Vidal pone como argumento para no generar subas en las paritarias de los empleados públicos.