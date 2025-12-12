El Gobierno oficializó los nuevos cambios en el Gabinete: Scioli, con cargo “ad honorem”

Carlos Presti juró como nuevo ministro de Defensa: "La vamos a romper toda"EL PAIS12 de diciembre de 2025
Vestido de uniforme, el teniente general prestó su juramento ante el presidente Javier Milei en el Salón Blanco de la Casa Rosada.
En la misma jornada se oficializaron otras designaciones relevantes en la Jefatura de GabineteACTUALIDAD12 de diciembre de 2025
El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli fue designado como secretario de Turismo y Ambiente "ad honorem" de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según se publicó hoy en el Boletín Oficial a través del Decreto 872/2025 firmado por el presidente Javier Milei.
En la misma jornada se oficializaron otras designaciones relevantes en la Jefatura de Gabinete. El Decreto 871/2025 acepta la renuncia de Javier Lanari como subsecretario de Prensa y lo promueve al cargo de secretario de Comunicación y Prensa a partir del 6 de diciembre.
Por otra parte, el Decreto 870/2025 designa a Ignacio Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos, también con carácter "ad honorem" y a partir del 6 de diciembre.__IP__
El Ministerio de Economía también registró un cambio significativo: mediante el Decreto 875/2025 se designó a Federico Matías Ramos Nápoli como secretario de Asuntos Nucleares, mientras que en el Ministerio de Salud, el Decreto 874/2025 nombró a Rodrigo Alberto Sbarra como subsecretario de Coordinación Administrativa.
Todas las designaciones fueron firmadas por el presidente Milei junto al ministro del área correspondiente.
Javier Milei presentará en las próximas horas el proyecto de reforma laboral elaborado a espaldas de los representantes de los trabajadores y que, se prevé, promete recortar derechos largamente conquistados por la clase trabajadora.
