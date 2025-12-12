El Gobierno oficializó los nuevos cambios en el Gabinete: Scioli, con cargo “ad honorem”

En la misma jornada se oficializaron otras designaciones relevantes en la Jefatura de Gabinete

ACTUALIDAD12 de diciembre de 2025
El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli fue designado como secretario de Turismo y Ambiente "ad honorem" de la Jefatura de Gabinete de Ministros, según se publicó hoy en el Boletín Oficial a través del Decreto 872/2025 firmado por el presidente Javier Milei. 

En la misma jornada se oficializaron otras designaciones relevantes en la Jefatura de Gabinete. El Decreto 871/2025 acepta la renuncia de Javier Lanari como subsecretario de Prensa y lo promueve al cargo de secretario de Comunicación y Prensa a partir del 6 de diciembre.

Por otra parte, el Decreto 870/2025 designa a Ignacio Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos, también con carácter "ad honorem" y a partir del 6 de diciembre.__IP__

El Ministerio de Economía también registró un cambio significativo: mediante el Decreto 875/2025 se designó a Federico Matías Ramos Nápoli como secretario de Asuntos Nucleares, mientras que en el Ministerio de Salud, el Decreto 874/2025 nombró a Rodrigo Alberto Sbarra como subsecretario de Coordinación Administrativa.

Todas las designaciones fueron firmadas por el presidente Milei junto al ministro del área correspondiente.

