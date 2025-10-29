Trabajos en la Ruta 3: circular con precaución entre Caleta Olivia y Ramón Santos

Vialidad Nacional informó que este jueves se realizan tareas de movimiento de suelo en la zona de playa Acina para la conformación de un desvío. El tránsito se mantiene a media calzada.

LA PROVINCIA 29 de octubre de 2025
Vialidad Nacional comunicó que durante la jornada de este jueves 29 de octubre se están ejecutando trabajos sobre la Ruta Nacional N° 3, en el tramo que une Caleta Olivia con Ramón Santos.

Las tareas se concentran en la zona conocida como playa Acina, donde se realiza movimiento de suelo para la conformación de un desvío. Debido a las obras, la circulación vehicular se encuentra reducida a media calzada, con presencia de personal y maquinaria vial.

Desde el organismo solicitaron a los conductores transitar con precaución, disminuir la velocidad y respetar las indicaciones del personal apostado en el lugar, con el fin de evitar incidentes y facilitar el desarrollo de los trabajos.

La última actualización del estado de la ruta fue emitida a las 9:00 horas.

