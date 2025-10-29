El gobierno enfrenta su primer test financiero tras el triunfo electoral

ACTUALIDAD21 de octubre de 2025
En la camioneta de los damnificados se encontraron sus objetos personales, pero no los celulares.
EL PAIS26 de octubre de 2025
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, anunció el cierre de comicios y brindó los primeros datos. Baja concurrencia y sin incidentes.
El Mediador LA PROVINCIA 26 de octubre de 2025
Con el 98% de las mesas escrutadas, Fuerza Santacruceña logró dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que La Libertad Avanza obtuvo una.
El Mediador 28 de octubre de 2025
Tras los resultados de las elecciones, el gobernador convocó a Ministros y funcionarios de primera línea a una reunión de Gabinete donde les pidió la renuncia. Uno de ellos, le habría pedido al mandatario que también le pida la dimisión al Vicegobernador, por considerarlo también responsable del fracaso electoral.
El Mediador LA PROVINCIA 28 de octubre de 2025
El diputado nacional electo por Fuerza Santacruceña advirtió que se vienen “debates muy fuertes” en el Congreso y hay que “pensar a la Patagonia como bloque”. “Tenemos que ser fuertes y estar unidos”, expresó.