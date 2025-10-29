El gobierno enfrenta su primer test financiero tras el triunfo electoral

Busca fondos en el mercado para renovar deuda por $ 12 billones.

EL PAIS29 de octubre de 2025
ministeriocnm800

El gobierno nacional enfrentará hoy su primer test ante el mercado financiero luego del respaldo conseguido en las urnas en una licitación en la que el Tesoro Nacional debe buscar financiamiento para renovar deuda por $ 12 billones.

La operación queda en cabeza del ministro de Economía, dado que aún no fue designado en forma oficial el reemplazante de Pablo Quirno, quien ayer asumió en la Cancilería.

720 (98)La ONU, "horrorizada" por la masacre en Río de Janeiro: la operación policial dejó 64 muertos

El foco estará puesto en el nivel de ofertas de los bancos y la tasa que se le pide al gobierno tras la victoria electoral, pero aun dentro de un marco muy volátil en el mercado de pesos.

En la operación se ofrece una variedad de instrumentos a tasa fija (LECAP/BONCAP) y títulos atados al dólar (Dólar Linked):

LECAPs/BONCAPs con vencimientos en 28 de noviembre, 30 de enero de 2026, 30 de abril 2026, 30 de octubre 2026 y 30 de abril 2027.

Dólar Linked (Títulos atados a la evolución del tipo de cambio) al 28 de noviembre y 30 de enero de 2026.

En las últimas ruedas, el gobierno buscó forzar una baja de la tasa recomprando bonos e inyectando liquidez para dar una señal al mercado.

Por otro lado, se observará si Caputo decide renovar el 100% de los vencimientos o si opta por un rollover más limitado para liberar pesos e inyectar liquidez, lo que podría ayudar a la baja de tasas.

Por tanto, la clave será el porcentaje de renovación de la deuda y a qué tasas de interés el mercado convalide los nuevos instrumentos, lo que marcará la pauta para la estrategia financiera del Gobierno en las próximas semanas.

Último Momento
webvero (10)

MS Patagonia Argentina cumple 25 años en la Patagonia

El Mediador
LA PROVINCIA 29 de octubre de 2025

En el año 2000 instalamos nuestra primera caldera. Ese fue el punto de partida de un proyecto con una misión clara: brindar soluciones técnicas reales desde la Patagonia, con cercanía, valores sólidos y una mirada puesta en el futuro.

webvero - 2025-10-29T122656.426

Pedro Muñoz: “Ganó el miedo a volver atrás”

El Mediador
LA PROVINCIA 29 de octubre de 2025

El candidato a diputado nacional por la Coalición Cívica dijo que esperaba un resultado mejor pero “la polarización definió” las elecciones. Pronosticó dos años complicados para la provincia en su relación con Nación y destacó el sistema de Boleta Única de Papel.

Te puede interesar
Lo más visto
el-vicegobernador-fabian-leguizamon-y-el-F7YTSCYT7RECNFE5LYXXBXXQQM

Reunión de Gabinete: “Pedile la renuncia a Leguizamón”

El Mediador
28 de octubre de 2025

Tras los resultados de las elecciones, el gobernador convocó a Ministros y funcionarios de primera línea a una reunión de Gabinete donde les pidió la renuncia. Uno de ellos, le habría pedido al mandatario que también le pida la dimisión al Vicegobernador, por considerarlo también responsable del fracaso electoral.

Boletín de noticias