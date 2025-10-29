El gobierno enfrenta su primer test financiero tras el triunfo electoral

El gobierno nacional enfrentará hoy su primer test ante el mercado financiero luego del respaldo conseguido en las urnas en una licitación en la que el Tesoro Nacional debe buscar financiamiento para renovar deuda por $ 12 billones.

La operación queda en cabeza del ministro de Economía, dado que aún no fue designado en forma oficial el reemplazante de Pablo Quirno, quien ayer asumió en la Cancilería.

El foco estará puesto en el nivel de ofertas de los bancos y la tasa que se le pide al gobierno tras la victoria electoral, pero aun dentro de un marco muy volátil en el mercado de pesos.

En la operación se ofrece una variedad de instrumentos a tasa fija (LECAP/BONCAP) y títulos atados al dólar (Dólar Linked):

LECAPs/BONCAPs con vencimientos en 28 de noviembre, 30 de enero de 2026, 30 de abril 2026, 30 de octubre 2026 y 30 de abril 2027.

Dólar Linked (Títulos atados a la evolución del tipo de cambio) al 28 de noviembre y 30 de enero de 2026.

En las últimas ruedas, el gobierno buscó forzar una baja de la tasa recomprando bonos e inyectando liquidez para dar una señal al mercado.

Por otro lado, se observará si Caputo decide renovar el 100% de los vencimientos o si opta por un rollover más limitado para liberar pesos e inyectar liquidez, lo que podría ayudar a la baja de tasas.

Por tanto, la clave será el porcentaje de renovación de la deuda y a qué tasas de interés el mercado convalide los nuevos instrumentos, lo que marcará la pauta para la estrategia financiera del Gobierno en las próximas semanas.