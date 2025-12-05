El Gobierno le quitará subsidios a más de 80 barrios cerrados en Córdoba

LA PROVINCIA 04 de diciembre de 2025
El intendente de Perito Moreno aseguró que se administra “de manera eficiente y cuidando todos los recursos, sin despilfarrar”. “Coparticipamos $650 millones y Perito Moreno necesita $800 millones para pagar los sueldos. El poder cumplir con nuestras obligaciones habla de una administración ordenada porque si no sería imposible”, aseguró. “Ojalá 2026 sea el año en que se salde esa deuda histórica”, afirmó.
El Mediador LA PROVINCIA 04 de diciembre de 2025
La exbrigadista convocó a manifestarse hoy a las 17 horas en defensa de la Ley de Glaciares. “Pensar la sustentabilidad económica y la sustentabilidad de la vida tiene que ver con proteger esta y otras leyes”, expresó.
ACTUALIDAD04 de diciembre de 2025
La indigencia se redujo a 6,8%. Son datos referidos al tercer trimestre
El Mediador LA PROVINCIA 04 de diciembre de 2025
El Secretario Administrativo de ADOSAC anunció una medida de fuerza en rechazo a los descuentos aplicados por el gobierno provincial. Dijo que en algunos casos llegan a los $800.000. También advirtió que si las autoridades persisten en esta actitud peligra el inicio del ciclo lectivo 2026.
ACTUALIDAD04 de diciembre de 2025
Dijo que el gobierno debe aprovechar la “ventana de oportunidad” que se le presenta para diagramar un marco cambiario y monetario coherente.