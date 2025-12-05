El Gobierno le quitará subsidios a más de 80 barrios cerrados en Córdoba

El Gobierno detectó más de 80 urbanizaciones cerradas en la provincia de Córdoba inscriptas en categoría N2 y N3 para la determinación de subsidios eléctricos, las que serán excluidas y pasadas al segmento superior.

“Como resultado, todos los usuarios residenciales del RASE ubicados dentro de las urbanizaciones georreferenciadas serán recategorizados como Nivel 1 (Mayores Ingresos), conforme a los criterios establecidos para garantizar una distribución equitativa de los subsidios”, señaló la Secretaría de Energía.

El parte oficial procesado por Agencia Noticias Argentinas señala que “los usuarios recategorizados podrán pedir revisión mediante la plataforma de Trámite a Distancia (TAD), pero cargan con la obligación de probar que la exclusión es incorrecta”.

“Esta medida complementa la primera etapa del proceso, donde en el AMBA y en el barrio porteño de Puerto Madero ya se habían detectado y recategorizado más de 15.518 usuarios que percibían subsidios de manera indebida”, agregó Energía.

En conjunto, ambas recategorizaciones representan un ahorro fiscal estimado de $ 3.560 millones, de acuerdo al cálculo oficial.

El listado es el siguiente: