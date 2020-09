El Calafate: las Agencias de Viajes se manifestaron pidiendo por el futuro del sector

Las Agencias de Viajes y Turismo de todo el país se movilizaron hoy pidiendo por la reapertura del sector y la pronta instrumentación de medidas que permitan revertir el parate económico que atraviesan por la no autorización del turismo. En El Calafate, la Asociación de Viajes y Turismo Regional El Calafate fue la que encabezó la protesta que concentró a un importante número de prestadores que reclamaron la atención de las autoridades para la vuelta al trabajo.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Gisella Martínez, responsable de prensa de la AAVyT explicó "lo curioso de la caravana es que no solo convocamos a las Agencias, sino que también convocamos a todos aquellos que están vinculados al ámbito del turismo. Nos acompañaron todos los empleados de las empresas porque ellos realmente entienden la problemática que estamos atravesando por esta pandemia y por eso la caravana fue tan numerosa con más de 200 vehículos.

Por otro lado, Martínez agregó: “Estamos contentos de podernos hacer ver por toda la sociedad y tratar de llegar a donde queremos que es Nación y Provincia, exigiendo certezas para el sector y poder afrontar la situación económica y sanitaria que atravesamos. Necesitamos que se nos escuche, tenemos protocolos desarrollados y falta unificarnos para poder ser escuchados y que se nos termine de aprobar todo esto. Tal así es el caso del protocolo para parques nacionales que fue aprobado pero todavía no lo pudimos habilitar ni llevar adelante, tenemos que poder garantizar un desarrollo responsable en este caso con gente que está en el frente de batalla como choferes, guías entre otros trabajadores”.

Ante la consulta respecto al no cobro de los ATP nacional ni del ATC de la provincia, explicó “El Calafate depende netamente del turismo, los ATP en primera medida cuando las empresas empezamos a calificar para estas ayudas tardaron muchísimo tiempo en poder acreditarse, accedimos en Abril y los empleados lo recibieron en Agosto. En los meses del medio tuvimos que sostener el sueldo de los empleados, en el ajuste que se hace para enviarnos el ATP, no se logra cubrir el 50% de los sueldos de los empleados”.

Finalizando, Martínez se refirió a la promulgación de la ley de sostenimiento para el sector turístico y la presentación en el boletín oficial, ante esto destacó que “Esperamos que se agilice porque es una ayuda sumamente importante para el sector ya que muchos de los créditos brindados no han podido ser efectivos como se esperaban”. Luego, Martínez explicó el poder brindar un bono de descuento para los pasajeros con destinos a Calafate en 2021, en relación a esto explicó que tras una conversación con empresas de turismo se encontraron con reservas 0. Ante esto sentenció: “El pasajero espera a tener una certeza para realizar una reserva efectiva por miedo a no viajar, a ciencia cierta hoy tenemos reservas 0. Esperamos que sea viable la llegada de pasajeros en el mes de Octubre, dialogando con Provincia desde la asociación y si bien a nivel nacional los protocolos están, por la situación sanitaria en Santa Cruz lo vemos muy lejos. No tenemos todo aceitado o listo para recibir a los pasajeros”.

Por último, la responsable de prensa de la asociación de agencias de viajes y turismo regional de El Calafate, sentenció que sin protocolos será imposible la reanudación de la actividad y la falta de datos para poder proyectar una vuelta, ante esto concluyó: “Hoy el protocolo que está en vigencia establece que el pasajero turista cuando llegue debe hacer cuarentena los 14 días, al igual que los trabajadores mineros o de otras empresas”.