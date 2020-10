Los Antiguos se prepara para la temporada de cosecha de 2021

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Federico Guerendain, gerente comercial de la cooperativa “El Oasis” de Los Antiguos comentó el desarrollo y la preparación para recibir a los cosechadores en relación a la temporada de 2021. Ante esto, Guerendain aseguró: “Ya están listos los protocolos, hoy lo bajamos a los instructores para que sean firmados y llevados ante el COE en las próximas 24 y 48 horas, como también ante las autoridades provinciales”.

Ante la consulta respecto a la cantidad de la gente que trabaja en el empaque y la cosecha a nivel patagónico, el gerente comercial explicó que en el proceso el 90% corresponde a la cosecha y sostuvo: “En cosecha tenemos la mayoría de la gente, son trabajadores golondrina y especialistas en este tema en Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz y en su mayoría son trabajadores tucumanos. En el empaque en la mayoría son un 50% o un poco más, corresponde a población local. Obviamente vamos a tener que reducir el personal y se hace difícil traer gente por la pandemia, sobre todo este año, hay que pagar un viaje que sin líneas comerciales no se puede costear y otros aspectos más que no son posibles de llevar a cabo. Por esto elegimos trabajar al 50% o lo mas que podamos”.

Finalizando, Guerendain aseguró que la vuelta de los vuelos y la llegada de posibles turistas a la provincia aliviará un poco la situación económica y favorezca el desarrollo y los frutos de la cosecha. Ante esto sentenció: “Las cerezas no salen en aviones de carga, van como una valija con los pasajeros, este año hay que llevarlos en aviones de carga. Los mercados no se cayeron, continúan iguales, pero lo que se cayó fue el transporte y es esto lo que nos complica con la caída del 80% de los vuelos y es una incógnita para saber si en Enero podremos enviar la fruta, el problema es que no nos encarece el producto y la ganancia se reduce en este sentido. Esperamos que se reanuden los vuelos para la temporada”.