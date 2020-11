Daniel Roquel oficializó su renuncia al COE provincial: "No sirve de mucho"

El diputado provincial Daniel Roquel formalizó hoy su renuncia al Comité Operativo de Emergencia (COE) Provincial, por considerar que dicho espacio no está trabajando en la definición de estrategias para revertir los brotes de contagios que se registran en varias localidades de la provincia,

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Roquel dijo "entendíamos que se podía hacer un aporte al COE provincial, pero lo que planteamos nunca fue tenido en cuenta, la información que solicitamos nunca se nos suministró y terminamos tomando la decisión de hacer un paso al costado”.

Por otro lado, Roquel agregó: “Para ir y sacarnos una foto, que el gobierno quiera demostrar que nosotros somos parte para que luego nos traten de miserables, no tenernos en cuenta, no rendir cuentas respecto a los recursos que se están gastando y demás, es algo en vano. Tomé la decisión junto a mis pares del bloque de renunciar, ya que no hay diálogo ni somos tenidos en cuenta o escuchados”.

Ante la consulta respecto a si hubo alguna respuesta por parte del COE Provincial tras la renuncia, Roquel afirmó que no y que nadie se ha comunicado con ellos. Además, el Diputado hizo una evaluación del trabajo del COE provincial y los datos obtenidos, a partir de esto sentenció: “No se ha trabajado prácticamente, basta con ver la situación de lo que ocurre en cuanto a lo epidemiológico en diferentes localidades que las medidas no fueron las adecuadas. Por nuestra parte, las veces que solicitamos información en cuanto a ciertas cosas específicas, nunca se nos suministró lo pedido, a los integrantes del COE que pertenecíamos a la oposición, por esto digo que es muy pobre el trabajo llevado aca”.

Finalizando, el diputado fue consultado por las divisiones entre el oficialismo y la oposición que se presentaron durante el transcurso de la pandemia, sobre todo. A partir de esto, Roquel afirmó que “Yo en lo particular no entré en las diferencias políticas, las dejo de lado. Sé que se fueron acrecentando pero realmente había que ponderar la salud y evitar esto. Hoy se hacen tratamientos de ibuprofeno inhalado en Río Gallegos y si bien los resultados son excelentes, esto tiene un costo, lo sé porque mantengo contacto con médicos, y podríamos tenerlo gratuito de no ser por decisiones en contra, que no tienen fundamentos científicos. Charlas con un médico y te dicen que los resultados son buenos, para que luego el Ministro de Salud te diga que es una medicina de curanderos prácticamente, evidentemente estamos mal”.