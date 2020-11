Claudio Vidal: "Hay dirigentes que convirtieron el Frente de Todos en el Frente de unos pocos en contra de todos"

El secretario general del Sindicato Petrolero, Claudio Vidal, se refirió en las últimas horas a la polémica generada por la imposibilidad de poner en funcionamiento los 10.000 neokit COVID-19 adquiridos por la entidad sindical, para colaborar con las campañas de prevención frente al coronavirus.



"Hay algunos pícaros, unos funcionarios con mucho poder que no terminaron de entender qué significa el Frente de Todos, y en Santa Cruz lo convirtieron en el Frente de unos pocos en contra de todos. Ya tuvimos como experiencia la llegada del poder al macrismo, que entregó el futuro de nuestro país, y fue permitido por la pelea de egoísmos que había en el peronismo" reflexionó Vidal.



"El pueblo de Santa Cruz no necesita más conflictos. Necesita respuestas, gestión, inversión. Generar empleo, reactivación de la industria, que se cumpla el 70/30, que podamos vivir bien. Necesitamos un sistema sanitario que no colapse en el momento que más lo necesita la gente" puntualizó el dirigente petrolero.



"Yo deseo de todo corazón que al gobierno nacional, al provincial, a los municipales les vaya bien, porque así les va a ir bien a todos los argentinos. Pero con este tipo de egoísmo, esta soberbia de estos 3 o 4 picaros, el camino es corto y no vamos a llegar a ningún lado" sentenció el Secretario General.



"Duele mucho, porque estamos haciendo un gran esfuerzo para tratar de frenar esta pandemia, con controles sanitarios desde hace varios meses, exponiéndonos, invirtiendo... y ver que tenemos la posibilidad de realizar 10.000 testeos y no los habilitan, te da bronca. Se están venciendo, y parecen valer más las mezquindades políticas que la salud de nuestra gente" finalizó Vidal.