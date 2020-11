Esperan definiciones en los próximos días para la vuelta de los colectivos de pasajeros en la provincia

Con la vuelta de los vuelos, se espera que en breve se retome la actividad para los colectivos de pasajeros de media y larga distancia, aunque desde el sector aseguran que todavía no hay mayores definiciones sobre la aplicación de los protocolos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Santiago Gómez, empresario del transporte y gerente de MARGA-TAQSA comentó la posibilidad de volver a prestar el servicio y destaco: “Con respecto al transporte interprovincial, estamos charlando con la Ministra y el secretario de transporte para saber si podemos empezar dentro de poco tiempo trasladando a las personas que vienen en los vuelos y que deben ir al interior de la Provincia. Estamos tratando que dentro de una semana mas, tengamos alguna frecuencia semanal para empezar a trabajar un poco tras la habilitación de unos micros que tienen líneas que vienen una vez por semana. Siempre esto respetando las medidas de salud”.

Ante la consulta respecto a si se presentó algún cambio respecto a los protocolos sanitarios para los transportes de larga distancia, Gómez afirmo que “No, el protocolo es el mismo definido anteriormente, lo que se debatió es la ocupación del micro dependiendo la cantidad de butacas. Después cada empresa arma su propio protocolo, nuestro caso buscamos el menor contacto posible y evitar que haya un aglomeramiento ni que las personas vayan antes de tiempo a tomar el colectivo por ejemplo”.

Finalizando, Santiago Gómez destacó que no se podrá mantener la misma tarifa presente antes de la pandemia y que se debe buscar un equilibrio en cuanto a la situación de salud en la Provincia.



“Nosotros hemos entendido la situación de la Provincia, queremos que haya transporte y todos queremos trabajar pero también entendemos que lo que tenemos que cuidar es la salud. Al no tener viajes nos cuesta mantenernos. Hemos tomado créditos que ya tenemos que empezar a volver, hay que tratar de reactivar la actividad y darse analizando la unidad económica que nuestra área hoy presenta. Todavía no tenemos una fecha establecida, hace un ratito hable con el secretario de transporte y restara definir la reanudación teniendo la posibilidad de tener un servicio semanal cuando llegan los vuelos a las localidades”.