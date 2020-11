Bielsa y la muerte de Maradona: “La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos”

En medio de la última conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en el Leeds United, uno de los periodistas le dio el pésame por la muerte de Diego Armando Maradona y además lo consultó por la impresión que el astro argentino le había dejado a él y a la gente en su país. Tras la traducción de su intérprete colombiano, el rosarino respondió:

“Inmejorable. Fue, para nosotros, y va a seguir siendo, un ídolo. Que ya no esté nos da muchísima pena. La pérdida de un ídolo es una sensación de debilidad para todos nosotros. Maradona fue un artista, la dimensión de la repercusión de su arte tiene infinidad de reconocimientos. Para poner un ejemplo que sale de lo común, las canciones que se han escrito sobre él son extraordinarias y yo leí diez textos posteriores a su fallecimiento que fueron emocionantes. Hay un reconocimiento de lo que él les dio a los espectadores en forma de belleza. En cuanto a lo que significa para nosotros en particular, Diego nos hizo sentir que es la fantasía que genera el ídolo. El ídolo, el mito, la leyenda, hace que un pueblo crea y que lo que hace esa persona somos capaces de hacerlo todos. Por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos, a los más indefensos, porque son los que más necesitan creer que es posible triunfar”.

El apartado del Loco dedicado a Maradona se dio en vísperas del próximo partido de su equipo por la Premier League pactado para el sábado desde las 14:30 (hora argentina) ante el Everton.

Vale la pena recordar que en el año 2005, cuando Diego fue contratado por Mauricio Macri para ser encargado del departamento de fútbol de Boca, fue a buscar a un Bielsa que acababa de dejar la selección argentina. Finalmente se inclinaron por Alfio Basile.

“Estábamos en Devoto y duró un minuto la conversación. El teléfono se ponía rojo brillante. Parecía que se me iba a quemar la oreja, que iba a quedar como Niki Lauda”, comentó Diego, sobre la charla que tuvo en aquel momento con Bielsa. El motivo de su contundente negativa era la presencia de Macri en la institución: “Odiaba a Macri. ‘Yo, por usted, voy al fin del mundo, pero con su presidente no me sentaría a tomar ni la borra de un café’, me dijo”.

A Maradona y el Loco los unió el destino y el fútbol con Newell’s. El estadio situado en el Parque Independencia lleva el nombre Coloso Marcelo Bielsa y una de sus cabeceras populares el de Diego. Ambos son referentes para los fanáticos rojinegros con sus particularidades. Bielsa es un genuino hombre formado en la casa y Maradona un Dios adoptado tras su breve pero intenso paso como futbolista en el año 93.

FUENTE: Infobae.