Caleta Olivia: "El Municipio nos apoya totalmente pero falta la autorización de Salud"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Brian Aragón, supervisor de Relaciones Institucionales de la Municipalidad de Caleta Olivia se refirió a la reunión mantenida con referentes de los colegios secundarios de la localidad y la nota presentada al Intendente Fernando Cotillo y al Vice Gobernador Eugenio Quiroga para que autoricen la posibilidad de que los alumnos de nivel secundario de la localidad, puedan realizar su acto de fin de año.

“Los chicos presentaron una carta a la dirección de educación de Zona Norte, al intendente y al Vice Gobernador. Nos comunicamos con ellos para concretar una reunión, a los dos días nos juntamos con los chicos en la intendencia con el Intendente y el secretario de coordinación general. Es algo significativo para los chicos que entraran a una vida universitaria o al ámbito laboral, nosotros les manifestamos la factibilidad de poder llevar adelante un protocolo en conjunto con otras autoridades y poder realizarlo”.

Ante la consulta respecto a si se recibió una respuesta por parte del Ministerio de Salud, Aragón destacó que “a partir de mañana se armará un protocolo en conjunto con los chicos, para presentarlo la semana que viene en el Ministerio de salud y a partir de ahí esperar una respuesta. La alternativa que vamos a plantear es hacer los actos al aire libre, uno de los posibles espacios planteados es llevar los actos a cabo en el Estadio Deportivo Municipal, en el cual se pueden respetar todas las distancias y con 2 familiares por alumnos”.

Finalizando, Aragón fue consultado sobre qué harán si este protocolo no fuera aprobado. En ese sentido, señaló que “en caso de que no se autorice a nivel provincial no se podrá llevar a cabo el acto, estamos exclusivamente sujetos a la respuesta de salud por parte de Provincia. Por parte del Municipio ya tenemos todo a disposición de los chicos, pero falta la respuesta del Ministerio de salud. En caso de que desde Provincia se autorice, llevaremos todos los protocolos adelante para garantizar que los actos respeten las normas sanitarias, desde el Municipio queremos compartir las normas provinciales en relación a la situación sanitaria de todo el país”.

FOTO: La Vanguardoa Noticias.-