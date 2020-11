La selección de básquet homenajeó a Maradona: “Fuiste nuestra bandera en el mundo”

A diferencia de lo que sucedió con Los Pumas, la selección argentina de básquet recordó al mejor deportista de todos los tiempos antes de salir a la cancha para afrontar un partido oficial.

“Tengo 23 años y no sabía tanto de Diego, de lo que significa para el país, para el pueblo argentino. Estuve todos estos días viendo videos y lo que contaba la gente. Como por ejemplo, aquellos que dijeron que no tenían para comer, pero eran felices por lo que hacía él en una cancha. Comprendí más el poder del deporte y lo que se puede lograr. Diego traspasó todo y fue determinante en el contexto social”. Fernando Zubriggen resumió lo que piensa el joven combinado nacional, con un promedio de 24 años pero una gran avidez por conocer el impacto que tuvo Maradona en el deporte. Por eso, todos se sumaron a la idea de hacerle un homenaje, sentido y emotivo, al Diez. No estuvieron Luis Scola, Facundo Campazzo y compañía, pero ellos fueron los integrantes de uno de los primeros representativos nacionales en jugar tras la muerte del ídolo popular. Por eso no quisieron pasar por alto la oportunidad de rendirle su tributo.

Luego, el combinado albiceleste superó a Colombia por 75 a 67, resultado que le permitió dar un paso importante para lograr la clasificación hacia la AmeriCup (Copa América) de la disciplina, que se jugará en 2022.

En partido jugado en el estadio Templo del Rock, del club Obras Basket, y válido por la cuarta fecha del Grupo A de la etapa clasificatoria, el elenco que conduce Gabriel Piccato se impuso con la siguiente progresión: 24-17, 44-44, 59-52 y 75-67

De esta manera, el representativo argentino, al igual que Venezuela, que en primer turno le ganó por 86-77 a Chile, es el líder de la zona, con sendos registros de 3-1.

Argentina exhibió una mejor imagen que la otorgada en la noche del viernes en el éxito sobre Chile (67-61), a partir de un sólido rendimiento defensivo, que se apoyó en la labor del interno Javier Saiz (San Martín de Corrientes), que terminó con un saldo de 11 puntos y 12 rebotes.

También hubo una destacada tarea del escolta Leonel Schattmann (Boca), que concluyó con una planilla de 14 puntos (4-8 en triples) y una asistencia en 14m. Mientras que el alero bonaerense Máximo Fjellerup (San Lorenzo) finalizó con una producción de 12 tantos, 4 rebotes y 3 recuperos en 26m.

En el quinteto colombiano se lució Braian Angola, con 17 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias.

Argentina logró destrabar el encuentro en el segundo tiempo, cuando neutralizó el poderío ofensivo del rival (lo dejó en apenas 23 tantos) y potenció algunos rendimientos propios para enderezar un rumbo que asomaba complejo.

Las próximas ventanas clasificatorias serán el 18 y 21 de febrero de 2021 ante los mismos rivales: Chile y Colombia en una sede que todavía no fue designada.

En otro partido de la jornada, el representativo venezolano, dirigido por el bonaerense Fernando Duró (ex DT de Gimnasia de Comodoro Rivadavia), derrotó por 86-77 a Chile, conducida por el argentino Cristian Santander.

El base Heissler Guillent, con 19 tantos y 11 asistencias, resultó la figura de la Vinotinto. Además, por el Grupo B, Uruguay, que conduce el DT cordobés Rubén Magnano, derrotó a Panamá, por 74-67; mientras que Brasil vapuleó a Paraguay, por 73-50







Síntesis

Argentina (75): Franco Baralle 2, Leonel Schattmann 14, Máximo Fjellerup 12, Leonardo Lema 2, Javier Saiz 11 (FI) José Vildoza 10, Federico Aguerre 6, Agustín Cáffaro 0, Martín Cuello 11, Fernando Zurbriggen 7, Lautaro Berra 0. DT: Gabriel Piccato.

Colombia (67): Braian Angola 17, Hansel Atencia 15, Michael Jackson 0 (x), Hanner Mosquera 14, Tonny Trocha 14 (FI) Pablo Rojas 4, Gianluca Bacci 0, Luis Almanza 0, John Hernández 0, Jorge Salazar 3. DT: Guillermo Moreno.

Progresión: Argentina 24-17, 44-44, 59-52 y 75-67

Árbitros: Marcos Benito (Brasil)-Fernando Leite (Brasil)-Nicolás Flores Avalos (Paraguay)

Estadio: Templo del Rock (Obras Basket)

FUENTE: Infobae.